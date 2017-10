Tartu elavnes, kuid Kalevilt võitu röövida ei suutnud

Teise poolaja algus tõi mängu aga 180-kraadise muudatuse – tartlased paistsid äkitselt hoopis elavamad ning kalevlased uimased. «Lasime jala lõdvaks pärast kindlalt võidetud avapoolaega,» tunnistas suvel Tartust pealinnaklubisse siirdunud Janari Jõesaar. «Arvasime, et mäng on tehtud ja tegime poolajapausil liiga lõdvalt sooja.»

Väljakuperemehed tegid kolmandal veerandajal 17:2 spurdi ning läksid juhtima 45:44. Otsustav neljandik möödus juba punkt-punkti mängus. Tartul oli kahel korral võimalus Robin Kivi kaugviskest mängu saatus otsustada, ent 18-aastane mängumees eksis mõlemal katsel. Kalevi leegionär Bojan Subotic vastas tabava kaugviskega ja kindlustas valitsevatele meistritele võidu.

Tartu, kes on koduses liigas kahe vooru järel võiduta, peab järgmise mängu teisipäeval, kui kohtub kodus Balti liiga avamängus lätlaste Ogrega. Kalev mängib päev varem Ühisliigas aga kodus lähikonkurent Permi Parmaga.

Tartu ääremängija Janar Talts:

«Ma ei tea, mida Kalevi mehed kolmanda veerandi alguses mõtlesid või tegid, aga meie muutusime kaitses palju agressiivsemaks ja lõpuks hakkasid ka visked sisse kukkuma. Lõpuhetkedel oli Kalev lihtsalt kindlam.

Meie jaoks on tõesti raske aeg (Tartu on kaotanud tänavu kõik neli ametlikku kohtumist, neist kaks eurosarjas, kus langeti juba konkurentsist välja – toim). Aga tänavune hooaeg on ka küllaltki erinev eelmistest. Uus peatreener Priit Vene annab võimaluse noortele. Hetkel on meil neli meest vigastusega väljas, mis teeb olukorra eriti keeruliseks. Isegi kui nad kõik rivis oleksid, jääksime meeskonnana ilmselt natuke hõredaks Kalevi vastu. Tänavu on meil ilmselt ka Raplaga igas mängus pusimist, nagu esimene kohtumine näitas.

Aga noored on iseenesest väga tublid olnud. Nad käivad vahel isegi kell kaheksa hommikul trenni tegemas ja mõnikord on neil enne õhtust pallitrenni eraldi veel kerge jõutreening. No vaata kasvõi 16-aastast Hendrik Eelmäed, kes on juba eurosarjas ja Kalevi vastu palju minuteid kogunud. Tal on väga kihvtid liigutused. Eks hooaeg näitab, kas heitleme tänavu pigem Kaleviga kulla või Raplaga hõbeda eest.»