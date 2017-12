Bloodhound SSC: tee tundmatusse

Keskpäev, 26. oktoober 2017. Suurbritannias Cornwalli poolsaarel asuval Newquay lennuväljal vajutab Briti kuninglike õhujõudude piloot Andy Green gaasi põhja. Kaheksa sekundit hiljem on kõik möödas. Sõiduk, mis kannab nime Bloodhound SSC, on esimese avaliku katsesõidu käigus saavutanud kiiruse 210 miili tunnis (338 km/h). Natukese aja pärast kordub kõik, kuni Bloodhound võtab kiiruselt 200 miili tunnis hoo maha. Katsetust on jälgima pääsenud kolm ja pool tuhat õnnelikku, kes nägid 2,7 km pikkusel lennurajal sööstmas maailma kiireimat autot ja kuulsid 180-detsibellist mootorihäält.

Nii kiiresti ega nii pikka lõiku polnud Bloodhound varem sõitnud. Tegemist oli siiski pelgalt ettevalmistusega suurürituseks, mis praeguse ajakava järgi leiab aset 2019. aastal, kui on plaanis ületada kiirus 1000 miili tunnis (1609 km/h). Rekordsõit võetakse ette Lõuna-Aafrikas, kõrbes, mis kannab nime Hakskeen Pan.

Maismaa kiirusrekordi püstitamiseks peab auto distantsi läbima mõlemas suunas. Sõitude vahe ei tohi ületada ühte tundi. Auto ja inimesed peavad töötama nagu kellavärk. | FOTO: Scanpix

Maismaa kiirusrekordi üritust on korduvalt edasi lükatud, kuid nüüd on masina konstrueerimise ja katsetamisega jõutud niikaugele, et kogu saabuv 2018. aasta on kavandatud Bloodhoundi ettevalmistamiseks ja katsetusteks. Piloot Andy Greenile pole see esimene kord rekordit purustada. Tal tuleb üle lüüa 1997. aastast tema enda käes olev rekord 1228 km/h, mille ta sõitis välja Nevadas Black Rockis, sõiduvahendiks Thrust SSC.

Bloodhounde on ainult üks. Kuna Bloodhound on rekordipurustaja, ei oska keegi maamunal täpipealt ennustada, mis juhtub siis, kui sõiduk saavutab eesmärgi ja ületab 1000-miilise tunnikiiruse ehk 1600 km/h. See on helibarjääri murdmise kiirusest umbes 400 km/h võrra suurem. Pole teada, kuidas täpselt käituvad reaalsetes oludes füüsikalised jõud, mis end kehtestades võivad üritada Bloodhoundi ribadeks rebida. Või midagi muud hukatuslikku. Selge on vaid niipalju, et lõpuni ja viimse pisiasjani pole rekordüritus ennustatav, isegi siis mitte, kui autot ehitavad maailma parimad insenerid. Nii mõnelgi neist on vormel 1 kogemus, paljud on tegutsenud sõjaväes või lennunduses. Kogu Bloodhound valmib käsitööna, aga et teda on ainult üks, siis kuidas saakski teisiti.

Kokpit oma täies kitsikuses. | FOTO: Scanpix

Selles autos on kõik eriline. Ta peab tükkideks rebenemata taluma kiirendust ja suutma rattad maas hoida ka siis, kui pind pole ideaalselt sile. Reaktiivmootori õhuvõtuavad on paigaldatud maapinnast nii kõrgele kui võimalik, et Bloodhound ei neelaks sisse kõrbetolmu. Kokpit on vooderdatud kevlarpaneelidega, mis kaitsevad pilooti, kui näiteks ratas peaks purunema. Newquay testi käigus kasutati esimest korda järelpõletit. Efekt oli isegi asjaosalistele mõneti ootamatu. Masin jätkas kiirendamist, kuigi piloot Andy Green juba rakendas kogu pidurdusvõimsust. Bloodhound SSC on tee tundmatusse.

Erkoranž ja sinine, iseloomuliku kujuga «sabauimega», mis peaks kõige paremini tulema toime kõrbetuultega. | FOTO: Scanpix

Bloodhoundi tõukab edasi Eurojeti reaktiivmootor EJ200, mille aluseks on Rolls-Royce’i jõuallikas ning mis arendab koos Nammo omavahel ühendatud kolme rakettmootoriga enam kui 135 000 hobujõudu. Mastaapidest annab väikese ettekujutuse asjaolu, et Jaguari 5,0-liitrine kompressoriga V8 on Bloodhoundi pardal tööd saanud… raketi kütusepumbana. Liikvel on ka jutud, et kui Volvo suuromaniku Geelyga (üks projekti rahastajatest) jõutakse kokkuleppele, asendatakse see hoopis Polestari 600-hobujõulise elektrimootoriga.