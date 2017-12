Palju õnne, Soome!

Niisugune näeb välja presidendilossi köögist tulnud Ellen Svinhufvudi tort. | FOTO: Matti Porre / Soome presidendi kantselei

Mandlitort, millest sissejuhatuses juttu, kannab kunagise Soome presidendiproua Ellen Svinhufvudi nime ja on presidendi iseseisvuspäeva vastuvõttude magusalaual olnud mõningate eranditega 1930. aastatest peale.

Soome presidendi Pehr Evind Svinhufvudi (1931–1937) abikaasa Ellen armastas presidendilossis korraldada pärastlõunavastuvõtte, kuhu kutsuti peamiselt tegusaid maanaisi ja lottasid, vabatahtliku riigikaitselise naisteühenduse liikmeid. Tihtilugu tellis lossiperenaine sinna kohvi kõrvale Stella kondiitriärist Fragilité-nimelist torti, mis talle endale väga maitses. Hõrku mandlibesee ja mandli-kohvikreemi kihtidest laotud maiust hakati pakkuma ka tollaste iseseisvuspäeva vastuvõttude kohvilauas.

Presidendilossi bool pakub siiani igal aastal rahvale kõneainet ning seltskondades püütakse endistviisi ära arvata, mis võiks selle koostises olla.

«Varsti küsiti kondiitriärist luba anda populaarsele tordile presidendiproua nimi. Ellen Svinhufvudil polnud midagi selle vastu ja nii hakkaski see 1937. aastast tema nime kandma,» heidab legendaarse tordi sünniloole valgust Hanna Õunap Soome presidendi kantselei pressiteenistusest.

Ehkki ka ümaraid võiküpsiseid, mille vahel on vaarikamoos, pole pakutud kõigil presidendi vastuvõttudel, peetakse neidki mandlitordi kõrval selle peo klassikaks. Need on lusikkaleivät, mida soomlased kutsuvad küpsiste aadliks ja küpsetavad kõigiks tähtsamateks pidupäevadeks.

Soomlased süütavad iseseisvuspäeval kodude akendel sinivalgetes lipuvärvides küünlad. See foto on üles võetud Soome saatkonnas Tallinnas. | FOTO: Hannele Valkeeniemi

Salajase retseptiga bool

Jookidest kuulub traditsioonilisemate ja kuulsamate hulka presidendilossi bool, linnan booli, mille retsepti hoitakse peaaegu nagu riigisaladust ja mida esimest korda pakuti 1949. aastal, kui presidendiametis oli Juho Kusti Paasikivi. Lisaks abikaasa Alli Paasikivi maitse järgi segatud uudisboolile tõi see presidendipaar pärast raskeid sõja-aastaid peosaali tagasi tantsu ja muusika, nagu oli olnud 1920. aastate teisest poolest kuni sõjani. Veel varem tähistati iseseisvuspüha tagasihoidliku pärastlõunavastuvõtuga, kus pakuti kohvi ja kooki – esimest korda korraldas selle president Kaarlo Juho Ståhlberg 1919. aastal, kutsudes presidendilossi valitsuse liikmed, kõrged riigiametnikud ja diplomaatilise korpuse. Alles president Lauri Relanderi ametiajal 1925. aastal sai vastuvõtust kätlemistseremoonia ja tantsuga galaõhtu, nagu see on praegu. Pidulistele pakuti kohvi, teed, mahla, väikesi võileibu ja kooke. Juba neil aegadel joodi mõnel korral ka booli, kuigi see ei sisaldanud keeluseaduse piirangute tõttu kanget alkoholi, vaid näiteks sidrunilimonaadi ja lahjat pilsnerit.

Presidendipaaride traditsiooniline ühispilt 2016: keskel praegune president Sauli Niinistö ja Janni Haukio, vasakul Eeva ja Martti Ahtisaari, paremal Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi. | FOTO: Juhani Kandell/Soome presidendi kantselei

Soome saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi märgib, et presidendilossi bool pakub siiani igal aastal rahvale kõneainet ning seltskondades püütakse endistviisi ära arvata, mis võiks selle koostises olla.

Siiski, pärast seda, kui Paasikivi ametiajal sündinud booli retsept jõudis 1975. aastal toiduajakirja Kasari kaudu avalikkuse ette, peojoogi komponente muudeti. «Ja see retsept on püsinud siiani saladuses,» kinnitab Hanna Õunap. Keegi ei oska enam öelda, miks Paasikivi aegne booliretsept otsustati omal ajal salajas hoida, kuid praegused asjaosalised kinnitavad, et just annus salapära ja elevus selle ümber teevadki pidujoogist nii erilise.

Ajalooline valgetel veinidel põhinenud bool miksiti kokku Jugoslaavia Rizlingust, valgest bordoost ja kuivast Elysée vahuveinist, lisaks pandi sinna lauaviina, greibilimonaadi ja sidrunikoore ekstrakti.