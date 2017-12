Video: postitants - seks või sport?

Kõik mu trennikaaslased on silmanähtavalt trimmis ja heas vormis, aga eri suuruses – mõni tiba kohevam, teine kleenukesem. «Pole üldse vaja häbeneda, et ma pole piisavalt vormis, et nii väikesi trenniriideid kanda,» naerab treener. «Veidi lisakaalu ei takista üldse ja väga ruttu on kõik vormis. See on ikkagi väga tõhus trenn.» Peagi saan oma nahal tunda, et pigem on siin kehv olla kõhn – kui post pressib sügavalt puusakondi vahele, on tiba valus.

Postitantsust on väga lihtne hasarti minna – põnevust on palju ja lihtsamad pöörded õnnestuvad juba esimesel katsel. Kristina esimene spin. | FOTO: Mihkel Maripuu

Varese varbad

Treener Eliise on ise tulihingeline postitantsufänn – treenib teisi, võistleb ning on endale kojugi posti püsti pannud. «Ma ei tea ühtegi teist ala, mis oleks nii ilus ja graatsiline ja pakuks ühtlasi sama palju väljakutset ja põnevust. Trikke saab lõputult edasi arendada, lagi ei tule mitte kunagi vastu,» vuristab ta vaimustunult ja ühe hingetõmbega. Sellise kirgliku juhendaja kõrval on tuld võtta väga lihtne.

Alustame soojenduse, venituste ja jõuharjutustega – käed peavad olema tugevad. Aga mitte ainult! Kõik asendid postil, mis kõrvalt vaadates tunduvad olevat võetud mängleva kergusega, on korralik kogu keha jõutreening. Jalad, õlad, selg, kõhulihased – miski ei saa siin tunnis niisama looderdada. Muidugi ei jõua ma alguses posti otsa pääsemist ära oodata, sest uudishimu on suur. Aukartust on ka veidi, sest mine tea, äkki ma ei meeldigi postile. Viskab mu kohe seljast maha nagu peru hobune? Eliise selgitab kõik erakordselt täpselt ära. Mis siin pikalt mõelda, lihtsalt proovin suure hurraaga järele teha, ja ennäe imet – tulebki välja! Alustame muidugi päris lihtsatest pööretest, aga rõõm õnnestumise üle on igatahes ehe. Õige pea algavad juba pea-alaspidi-spin’id, kus tuleb veel tugevamalt post põlveõndlasse, kaenla alla või reitega haakida. Mugav see ei ole, isegi veidike valus. Aga ma ei ole eriline hellik ega tee sellest lihtsalt välja. Varsti pole selle teemaga mingit muret – adrenaliin läheb üles ja siis ei tunne enam midagi. Ainult vaatad, kuidas jalad üle pea lennutada, ennast vibusse keerata, mingil moel postist kinni hoida ja mitte alla sadada. Kõik see käib koos hoogsa pöörlemisega, mis on nagu karussell – muudab iga liigutuse veel hulga ägedamaks!

Vähe riideid ja palju tõsiseid väljakutseid, postil ilma korraliku pingutuseta ei püsi. Vasakul võtab hoogu Kristina, pea alaspidi on Martin ja paremal treener Eliise Piirla. | FOTO: Mihkel Maripuu

Mingi sündinud postitantsutalent ma muidugi pole, sest kohati tekib tunne, et sätin hoided kõik õieti paika, aga minu tagumik lihtsalt ei lenda! Kisub maa poole, kurivaim. «Sa lihtsalt unustasid pea allapoole painutada – kui mõlemat korraga üleval hoida üritad, siis sul pole ju tasakaalu, kukudki kohe alla,» selgitab treener lõbusalt. «Tagumik pole sul milleski süüdi!»

Ahah. No proovime siis pead alla ja peput üles pilduda. Ma ei saa suurt aru, mismoodi see küll juhtus, aga olengi korraga posti peal pea alaspidi, pöörlen ja huilgan rõõmust. Sama asja uuesti üritades aga satun hoopis teise asendisse, kust saab juba jala taha välja sirutada ja käed lahti lasta. Viimast ma muidugi teha ei julge, see tundub lihtsalt liiga sürr – minu pisikene põlveauk peab kogu kere üleval hoidma või? Kuidas ta saab? «Varbad sirgeks! Jalg rohkem taha! Nüüd siruta käed, sa ei kuku kuskile!» julgustab treener. Imelik, ei kuku tõesti. Hoopis väga lahe on! Hakkan vaikselt taipama, et keha hoiab üleval pinge, mis eri asenditest posti ümber tekitatakse. Tunnetuse saavutamine nõuab muidugi aega.