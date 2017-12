VIDEO! Titad jõusaalis

Pisikene helisev pall veereb mööda trennisaali pehmeid astmeid ja pugemistorusid ning põnnid panevad sellele padinal järele. Silmad on õhinast suured nagu alustassid ja naerukilked täidavad terve ruumi. Väga võimalik, et sellist suurt hulka õnnelikke pisipõnne ühes ruumis koos ei olegi ma varem näinud. Minisportlased on väga meediasõbralikud – nii kui tibatilluke Henri mu peos Postimehe logoga mikrit märkab, ronib ta väledalt seda uurima. Sakutab, suhtleb, naksab oma kuue hambaga mikrofonitupsu – suhtleb täitsa vabalt. Millised naeratused, heliredelilalin ja südant sulatav flirt! Kas keegi on kunagi väitnud, et parimad intervjueeritavad peaksid üleüldse rääkida oskama?

Beebide jõusaal | FOTO: Madis Sinivee

«Meie tulime beebisporti tegema juba siis, kui Henri oli alles kahekuune,» räägib Henri ema Kristina. «Laps areneb siin nii, et lausa silmaga on näha. Ja ta on alati nii õnnelik tunnis ja pärast tundi! Mina usun, et oleme kõik eakohased oskused täpselt õigel ajal käppa saanud just tänu sellele, et siin trennis käime.»

Tasub märgata, mida lapsed kodus teevad. Tihti nad ainult istuvad. Liikuma peab lapsi innustama, alguses järjekindlalt asja põnevaks muutma ja õige varsti tahavad nad seda juba ise teha.

Käia ei oska, aga sporti teevad

Oleme Kotka tervisemajas külas käputajate trennis. Siin on sellid, kes juba ringi ukerdavad, kuid püsti veel ei seisa. Väikesed maailmaavastajad on vilkas tegevuses. Kui mõni pehme kuubik on kõrgem ja enda sellest üle upitamine päris niisama lihtsalt ei õnnestu, siis punnitavad nii, et näokesed punased, aga liikumisrõõmu ei kahanda see karvavõrdki.

«Meie kedagi tagant ei sunni, väikeste sportlaste puhul ei tohigi seda teha,» rõhutab beebispordi eestvedaja, füsioterapeut Urmi Kukk. «Eesti lapsed on valdavalt rahulikuma loomuga, neil pole millegagi väga kiire ja kõige tervislikum ongi kõik arenguetapid järjest läbida. Näiteks on nii roomamine kui ka käputamine väga arendavad, pole vaja võimalikult ruttu püsti saada.»

Beebide jõusaal, füsioterapeut Urmi Kukk. | FOTO: Madis Sinivee

Trenni tulevad titad koos emme või issiga. Soojendus toimub peeglite ees – no täpselt nagu jõusaalihärjad oma hiigelhantlitega või aeroobikaemmed zumbapööretega armastavad enda peegelpilti imetleda. Tunnistagem, kõik inimesed on ühtviisi edevad ja selles pole midagi halba. Pikad paid ja sirutused, et väike keha oleks pingutuseks valmis. Tasakaalutreeningut alustatakse istumisest – ega see niisama lihtne ei olegi. Edasi tulevad mängu erksavärvilised pallid, millel põrgata – ilmselgelt ülilõbus osa. Kõik lapsed jumaldavad munakivitee-mänge, künkaid ja auke.

Nii mõnigi pisike küünitab juba üle õla ja saadab isukaid pilke ronimisradade suunas. Nad pole ju esimest korda elus trennis, teavad juba, et varsti algab see kõige ägedam meelelahutus. Ja ongi käes – tillukesed pääsevad takistusradadele ukerdama. Et jätkuks ikka motivatsiooni ennast edasi vinnata ning ka raskemast kohast üle ronida, läheb pall ees. Nagu kiisupojad, kes tahavad oma lõngakera kätte saada! Kuhu veereb pall, sinna roomab ka väike inimene. Ja ta ei pane sugugi pahaks, et pall ennast kätte ei anna ning aina edasi veereb nagu kakuke kuulsas rahvajutus – kustumatu innuga jätkatakse teekonda. Eks teised tillukesed, kes ees ja taga tegutsevad, innustavad veel omasoodu, sest lapsed on teadagi palju aktiivsemad siis, kui omasuguste sekka satuvad. Mõõdavad: «Näe, üks väike ronis sealt üle. Minusuurune. Järelikult on võimalik. Mina saan siis ka minna!» Elav eeskuju on parim motivatsioon.