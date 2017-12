Omar Abusaada: Kõige raskem on, et ma ei saa töötada Süürias

-Milline on süüria teatritraditsioon?

19. sajandil käisid mõned inimesed Süüriast, Iraanist ja mujalt Lähis-Idast Prantsusmaal ja Itaalias teatrit vaatamas ning naasid koju ideega teha nüüdisaegseid lavastusi ka oma kodumaal. Nii see Euroopa mõjudega teater algas ja sestap ei olegi Süürias mingit erilist teatritraditsiooni. Kõik sõltub konkreetsest kunstnikust. Minu tööd võivad olla kolleegide omadest väga erinevad ja sarnaneda rohkem mõne kunstniku loominguga kuskil hoopis teises maailma otsas. Peamine, mis süüria teatrit ühendab, on keel.

-Olete teinud lavastusi inimestega, kes pole näitlejad. Kuidas te selleni jõudsite – oli see teadlik valik ja mis teile sellise lähenemise juures meeldib?

Ma olen pärit Damaskusest. Õppisin sealses teatriinstituudis, Süürias ainult üks selline ongi. Pärast asutasin sõpradega väikese teatritrupi. Algul mängisime Damaskuses. Sealne teatriskeene on aga väga väike – kolm-neli suurt ja paar väikest teatrit, kõik muidugi riigi kontrolli all. Kokku käib teatris umbes 3000 inimest. Enamik tunneb üksteist nägupidi, see oli üsna igav. Seega tundsime, et tahame jõuda publikuni, kelleni me tavaliselt ei jõua. Me tahtsime mõista, mis meie ümber toimub. Nii hakkasime ringi reisima mööda Süüria väikelinnu ja isegi külasid. Minule oli see väga oluline, eriti poliitilistel põhjustel.

-Mida te nendel ringkäikudel Süüria kohta teada saite?

Nii mõndagi. Esiteks seda, et ma ei teadnud õigupoolest Süüriast mitte midagi. Ma avastasin, et inimesed on tõeliselt vihased. Ma ei teadnud muidugi ette, et tuleb revolutsioon, aga ma olin kindel, et midagi juhtub kindlasti. Inimesed ei saa lõputult vihased olla ilma, et see milleski väljenduks.

Nüüd tagantjärele on palju selgem, et revolutsioon algas eeskätt just külades ja väikelinnades, sest just seal oldi kõige rohkem režiimi vastu. Vahe metropolide ja väikelinnade vahel on Süürias väga suur. Valitsus keskendus suurlinnadele, samas kui maa ja külad olid väga-väga vaesed. Sellepärast me sinna läksimegi. Enamikus külades nähti teatrit või üldse kunstnikke esimest korda.

-Te olete lavastanud mitu antiiktragöödiat. Mis teid nende juures paelub?

See algas juhuslikult. Ma lugesin peaaegu kõik tuntud antiiktragöödiad uuesti üle ja tundsin, et need kõlavad 2011. aasta sündmuste järgses kontekstis väga kaasaegselt.

2013. aastal Jordaanias oli minu jaoks väga oluline töötada just naispõgenikega, sest sõjast räägivad tavaliselt ainult mehed – nii et ma valisin «Trooja naised». 2016. aastal Beirutis lavastasin ma «Antigone» Shatila põgenikelaagris – seal on koos vanad palestiina põgenikud ja uued põgenikud Süüriast. Seejärel tahtsin ma teha lavastust põgenike teekonnast Euroopasse. Algne mõte oli jätkata Kreekas, aga seal osutus kõik väga keeruliseks. Nii jõudsimegi «Iphigeneiaga» lõpuks hoopis Berliini. Keegi nendes antiikmaterjalidel põhinevates lavastustes esinejatest ei ole professionaalsed näitlejad.

-Kas teatrit tehakse Süürias ka praegu?