Räpasest punasest arhitektist Rootsi ettevõtjaks

Jüri Raudsepp «Pärijate koosolek». | FOTO: Raamatukaas

Jüri Raudsepp

«Pärijate koosolek»

Mytho Kirjastus

2017

-Te läksite Rootsi 1978. aastal, kui Eestis valitses sügav nõukogude aeg ja teil oli taskus Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (ERKI) diplom.

Jah! See paber aga ei tähendanud neile seal mitte midagi. Töötasin ehitusel ja ühtlasi käisin nagu tola oma diplomi ja meeter korda meeter mõõdus lõputööga (Pärnu linna kaubanduskeskus – toim) mööda arhitektuuribüroosid õnne katsumas. Üks arhitekt, kes mind vastu võttis, vaatas väga suure imestusega, et miks mul on tunnistusel ained nagu parteipoliitiline ajalugu ja kommunismi filosoofia. Ta ei saanud aru, et nõukogude inimesele olid need kohustuslikud, Rootsis saab ju üliõpilane ise aineid valida. Isegi hiljem, kui juba töötava arhitektina käisin näiteks Örebro Eesti seltsis esinemas, kuulsin ka kommentaare, et mis räpane punane arhitekt see meile siia tuleb.

-Kuhugi te pidite siiski ju tööle saama.

Jah, üks ehitusfirma võttis mind joonestajaks ja hakkasin siis teiste ideid üles joonestama. Vähehaaval hakati mulle seal siiski ka natuke arhitektitööd andma. Tegin näiteks firma tütarettevõttele kontori. Edasi töötasin ennast juba paari aastaga üles. Muidugi, Rootsis oli sellel ajal väga palju nõudmisi ja ettekirjutusi, kuidas asjad peavad olema. Näiteks magamistuba peab olema 12 ruutmeetrit ja ei tulnud kõne allagi, et teed näiteks kümnese. Nii et esimeste korterite joonistamisega ma ei saanudki hakkama. Tänapäeval muidugi enam selliseid piire pole, kuigi tegelikult on need päris head.

-Kui läksite nõukogude inimesena Rootsi, siis mis mulje sealne arhitektuur jättis?

Väga üksluine. Kui klient tuli rääkima, millist maja ta tahab, siis näitas ta enamasti pildi pealt, et vaat just sellist. Ja ta ei kujutanud ettegi, et võiks tahta midagi teistsugust. Eestis, vastupidi, tahtsid kõik midagi erilist – et kui juba maja, siis olgu karakteriga. Aga Rootsis küsiti kohe, miks ma nii keerukalt teen. Siis aga hakkasin aru saama, et standardmaja ehitades oli kohe kindel hind teada. Aga kui tahtsid midagi erilist, panid ehitajad kohe pool hinda juurde, sest nad lihtsalt polnud kunagi midagi sellist teinud. Õnneks need tellijad, kes mul praegu on, tahavad saada midagi omapärast. Ütlen neile vahel naljatades, et millega teha lihtsalt, kui saab ka keerukalt.

Ärihoone Dormy valiti Örebro kuue parema ehitise hulka. | FOTO: Erakogu

-Kuidas te oma arhitektikäekirja iseloomustate?

Mul vist ei ole päris sellist oma stiili, et ma õpin nüüd ühe meetodi selgeks ja siis seda teengi. Sõltub ka sellest, mida ma teen. Näites Örebro haigla oli viie arhitekti koostööprojekt ja minu ülesanne oli anda sellele väline vorm – milliseid materjale ja värve kasutada. Aga kui ma teen ise eramaja, siis on minule kõige olulisem panna tellija arhitektuurist huvituma ja teda kuulata.

Kliendil palun kõigepealt alati mõelda, milline on n-ö tema elu stsenaarium. Et kui ta hommikul üles ärkab, siis kes ta on? Kas krapsab kiiresti üles ja jookseb kööki putru keetma. Või on see tüüp, kes teeb võileivad ja kohvi valmis ja ronib siis veel voodisse tagasi, loeb ajalehte vms.