Hullumaja on moes!

Kroonid-diadeemid koos mässumeelse tänavamoega on üks võrdlemisi rahulik võimalus hullamiseks. Aga miks mitte võtta snitti ajalooliste sõjaväelaste paraadvormidest? Nood vennad kandsid hiiglaslikke peakatteid vaenlase hirmutamiseks ja oma ülemuslikkuse rõhutamiseks. Ja edasijõudnumale moehuligaanile sobib oma peanupu ehtimiseks peaaegu iga objekt hiigellehvist kummalise kapuutsini, unustamata ka potikaant, tordikarpi ja muid glamuurivõtmes argiobjekte.

Kõnekad detailid löövad laineid

Kui moehullumaja lõbusat seltskonda lähemalt silmitseda, saab selgeks uue moe anatoomia. Tihti on võrdlemisi rahulik disain rikastatud lihtsalt põnevate detailidega. Näiteks uljas graafika krael või kätistes võibki juba piisavalt vürtsi lisada, samal moel tabas trenditeravikku ka Eesti moelooja Diana Arno. Detailitrikid on kõige lihtsam asi moes – enamik rõivaid ärkab uuele elule, kui detailid leidlikult ringi mängida. Sest ootamatu aplikatsioon on moelemmik. Ehkki midagi pöörast võib vabalt ka hõlmale trükkida või kangamustrisse kududa. Nimelt on vallatud kangamustrid eraldi teema, mis hoogsat ja hullumeelselt elurõõmsat moeesteetikat kannab. Koomiksiprindid, söödav kraam, olmekola – kõik, mis esimesest pilgust naeratuse näole võlub, on väärt riietel kandmist.

Pluusil sagivad portreed ja üksik postiljonitraks – ulakust kui palju! Sirimiri. | FOTO: Erlend Štaub

Koomiksmantli kandja selja taga seisjal juba igav ei hakka! Roy Lichtensteini popmaailm on täie tervise juures, Prada. | FOTO: Scanpix

Mis peaks ehtima härra kampsikut? Ikka lakipudel ja juuksehari, Jeremy Scott. | FOTO: Scanpix

Eriliseks lemmikuks on nööbid ja mahulised kaunistused. Miks mitte lüüa oma fantaasiaväravad valla taskuid dekoreerides? Maria Tammeoru looming pole kaugeltki vaid ajaloolist ilu ülistav, vastupidi – sel andekal meistril on hea trendinina tabamaks ka tulevikus tooni andvaid tuuli.

Mammu Couture lustakad taskud toovad ulakust tõsisevõitu õhtumoodi. | FOTO: Erlend Štaub

Pööraselt kaunistatud kätised, krae ja kapuuts, Gucci. | FOTO: Scanpix

Teine taktika on stilistika ehk viis, kuidas oma asju kokku panna. Tee seda värskel viisil ja näed, et tulemus üllatab heas mõttes nii omanikku kui ka kõiki teisi. Lihtne vöö annab intriigi, kui kasutad seda hoopis kaelaehtena, sama kehtib iga muu kontekstimuutuse või nihutamise puhul. Stilistid on neid tempe alati teinud, nüüd on käes aeg, kui igaüks saab mängida. Sest eksimishirmu enam ei ole. Igaüks võib stiiliterviku üles ehitada isemoodi ja iga lahendus on õige.

Diana Arno kasutab aksessuaare vaba käega – vöö sobib kaela ja jakki võib ka sallina kasutada. | FOTO: Erlend Štaub

Kindad on pikalt moemaailmas laineid löönud ja eriti tore on nendega tutvust teha just talvel, kui ka praktiline aspekt tagant tõukab. Daam võib kindaid kanda siseruumideski, aktsendi annavad need alati. Vaata kuningannadest inspireeritud pikkade kinnaste, erksate toonide ja üllatava originaaldisaini poole, kui midagi ägedat otsid.

Ehted on suured ja silmatorkavad. Eesti ehtekunstnikud Tanel Veenre, Birgit Skolimowski ja Kriss Eglite on kõik oma isikupärase käekirja poolest tuntud ja armastatud. Kuid lisaks uljusele eristuda tajuvad nad täpselt ka uue moemaailma biiti. Seda, mis on pikalt silmapiiril vibreerinud ja nüüd kohale jõudnud ning reaalsuseks saanud. Kui juba ehtida, siis nähtavalt, massiivselt ja värviküllaselt. Isegi põuepudel, mida enamasti vargsi sisetaskus peidus hoitakse, on saanud vaata et ehte vormi.

Aardekirstud ja murtud südamed

Kott on moepealinnade leedidele nagu omaette salakeel. Igaüks teab, kui hinnaline ning millise kuulsa kaubamärgi alt üks või teine ridikül pärit on, ning ohvrimeelsemad moesõltlased lükkavad edevusejanust sel rindel laiaks terveid varandusi. Kuid näib, et isegi kõigest sellest kasu lõikavatel moeheerostel endil on kotimaaniast isu täis. Uued kultuskotid rabavad huumoriga. Ning jaa, neid kannavad ka varakad äridaamid ja poliitikuprouad. Ajaloolised elemendid on leebe lahendus, ehkki kuninglikud kukrud ja käsitaskud on vaieldamatult efektsed. Kel kuraasi rohkem, võib vabalt käekotti ka kübarana kasutada või tarvilikud nipsasjakesed soki sees kaasa haarata.

Spordisokk peene käekoti rollis, Moschino. | FOTO: Scanpix

Laias laastus kaldub eelistus äärmuse poole – lemmikud on väga mahukad kotid, kus isegi pool elamist lahedasti ringi loksub, ja tibatillukesed näpuotsaridikülid, kuhu peale heade mõtete ei mahu eriti midagi. Ka materjalide, disaini ja dekoori osas eelistatakse äärmuslikku ja üllatavat. Värve vaka all ei hoita ja kullaga ei koonerdata.

Lõppeks pole moekaunitaridel uuest kotitrendist midagi karta või kaotada. Iga väike argine muie on ju seda väikest liigutust väärt, et tähtsad esemed sinuga pisut põnevama koti sees kaasa reisiksid.