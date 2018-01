VIDEO! Trenni stressi tapma?

Esimese hooga on kohati raske pihta saada, mis eesmärgil see rullimine ja sirutamine siin täpselt toimub ja mida sulle õigupoolest annab. Mäslevad mõtted peas rahunevad aga üllatavalt ruttu. Ega eriti pole ka aega oma mõtteid mõelda ka, kui ühisest voolust maha jääda ei taha. Eraldi teema on muusika – see on nii mõnus, et kuulaks niisamagi! «Muusika on kujundatud käsikäes trenni energeetikaga,» selgitab Kaspars. «Kord kannab see sind kõrgele ja viib energia üles, siis jälle langetab pulsi ja rahustab, kõik toimub inimesele omases ja hästi loomulikus rütmis. Pärast tundi on su keha õhkkerge ja meel vaba.»

Mina päris zen’i lainetel minema hõljuda ei saa, sest pean olema suuteline midagi oma kogemusest pärast ka kirja panema. Kuid ei saa salata: kiusatus on suur! Mul pole vaja sisendada endale sisemist rahu ega head enesetunnet, lõõgastus rullib lainetena üle minu ja elu tundub lihtsalt lill. Lihastes toimub aga midagi päris imelist – venitamistöö on olnud pikk ja põhjalik. Nii painduva, pehme ja kergena pole ma end ammu tundnud! Eriti tajutav on vabanemistunne õlavöötmes, alaseljas ja reielihastes, kuhu mul on kombeks oma stressi salvestada. Seal pole enam piiskagi pinget minu heaolu segamas. Jah, ma olen valmis mõnda võluvasse Eesti väikelinna sõitma, et seda elamust taas kogeda.