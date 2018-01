Tallinna tagumik

Olde Hansa | FOTO: Piret Malv

Vesiklosett «kuivkäimlas»

Eestlased on kuivkäimlatega alati loovalt eksperimenteerinud. Sisearhitekt Kristjan Holmi projekt «Aeg-maha-arhitektuur» tekitas üle kümne aasta tagasi oma ökosõnumiga furoori Veneetsia biennaalil. Madis Jürgeni sulest ilmunud «Hää koht» kirjeldab kemmerguid alates Muumitrolli stiilis kolmekorruselisest ehitisest ja lõpetades klaasist ruumiga, mis helendab talvises aias nagu ebamaine latern. Tallinnas meenutab kuivkäimlate aegu keskaja stiilis restorani Olde Hansa tualett, mille funktsionaalsus on siiski mugavalt tänapäevane.

F-hoone | FOTO: Piret Malv

Ootaja aeg on pikk

Habemega anekdoot ütleb, et aja pikkus sõltub sellest, kummal pool tualetiust oodata. Ootamisele keskenduvad vähesed parimad tualetid. Restorani Tai Boh tualeti seinatagune inspireerib lõputu fotokollaažiga. Sisukat lahendust pakub ka F-hoone, kus tualetisabatajate vaba tähelepanu püüavad lähituleviku kultuurisündmusi reklaamivad plakatid.

Peps | FOTO: Piret Malv

Grafiti siseruumis

Veinirestoran Peps südalinnas segab elegantset vulgaarsega ning paneb tualettruumi siseneja korraks seisatama ja endalt küsima, mis on mängult, mis päris.

Tops | FOTO: Piret Malv

Elutuba vannitoas

Kalamaja hipsterite lemmikkohas Tops saab peost hinge tõmmata tualeti eesruumi rohelises nurgakeses. Kaks pehmet tooli loovad õhustiku usalduslikuks vestluseks, salajutte varjab ruumi kenasti kostev muusika tualeti asukoha tõttu otse DJ-puldi taga.

Bpllywood | FOTO: Piret Malv

Peeglite turmtuli

India toitu pakkuv Bollywood Tallinna vanalinnas ei piirdu külastaja taluvust ja tasakaalu testides tšilliga, vaid lisab sellele tualettruumi lõputuse illusiooni. Üleni peeglitega kaetud kahe WC peale on potte tegelikult täpselt kaks.

Kivi Paber Käärid | FOTO: Piret Malv

Sõnum uksel

Üks asi on elementaarne kord, teine nutikus. Lexusele uued veljed panna on kõige lihtsam. Kuidas aga tuunida Fiati niimoodi, et see mitte ainult hästi ei sõidaks, vaid ka nii hea välja näeks, et Lexuse omanik hakkaks seda sümboolse ja sotsiaalse kapitali pärast kadestama? Telliskivi söögikoha Kivi-Paber-Käärid tualeti looja on sellega väga hästi toime tulnud, asetades tavalisi kahhelplaate erilisel moel ja esitades sõnumit tualettruumi uksel, kus tänapäeva pealiskaudne inimene on sundlugemise olukorras.

Scotland Yard | FOTO: Piret Malv

Siseruumi teema pikendus

Karmimat sorti tualett pubis Scotland Yard pakub võimalust sunniviisil aeg maha võtta. Paik tuletab meelde, et igaüks meist on iseenda šerif: mida karmim, seda rohkem häid asju saab tehtud ja halbu jääb tegemata.

Tai Boh | FOTO: Piret Malv

Dominic | FOTO: Piret Malv

C'est La Vie | FOTO: Piret Malv

Kui Baudelaire oleks Tallinnas elanud

Kõrge ruum, dekadentlik küllus, pehmed ja tumedad kangad. Ei, tegu pole salapärase bulvariteatri ülesvõttega, vaid tualeti eesruumiga restoranis Tai Boh. Küllust, kuigi napimalt, võib kohata ka art deco vaimus kujundatud kohvikus C'est La Vie ja restoranis Dominic vanalinnas.

Chedi | FOTO: Piret Malv

Tänav, pink ja puu

Kui rütm samaks jätta, siis kuulsat laulu parafraseerides seekord hoopis kivi, zen ja puu. Tallinna ühes paremas restoranis Chedi on riidest rätikud massiivsel dolomiidist kraanikausil kutsuvalt rulli keeratud, vesi vuliseb nagu kalju seest, roheline bonsai annab viimase lihvi meelerahu ja minimalismi rõhutavale kujundusele.

La Tabla | FOTO: Piret Malv

¡no pasarán!

Telliskivi hispaaniakeelsest kultuuriruumist inspiratsiooni saanud restorani La Tabla tualett on revolutsioonilise mässumeelsusega tunginud üle koridori ümbritseva ärimaja ruumidesse. Ja seal muidugi ei mingit soliidsust: kraanikauss on tahutud tahumatult ning punasel seinal kuulutab kollane kiri, et kunst ongi elu.

Rae meierei | FOTO: Piret Malv

Less is more

Vähe värve, vähe detaile. Ainult ruumi on palju. Vanalinnas Raekoja platsi lähistel asuva Rae Meierei sisekujundus on tehtud industriaalses vaimus. Samas stiilis on ka tualett, mille veekraan sirutub kraanikausi poole nagu mõne tootmisliini toru.

Korsaar | FOTO: Piret Malv

Kullast kallim

Mereröövli-teemaline restoran Korsaar teadis aardekirstu ehitades, et on hetki, kui tualetipott on kullast ja briljantidest väärtuslikum. Naiste tualetis ehmatab ja mõjub naabrivalvena ekraanile aeg-ajalt ilmuv mereröövel (meeste tualetis seda pole, kuigi ekraan on). Pealuudega pole koonerdatud nagunii.

Ribe | FOTO: Piret Malv

Sala-kunstisaal

Supermarket on teadagi meelelahutuskeskus, miks restoran ei võiks siis olla üdini kunstisaal: restorani Ribe naistetualetis on vihje Warholile jalge ning krokiid aktidest silme all.

Piret Malv on visitestonia.com uudiste- ja veebitoimetaja