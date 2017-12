Galerii! Nii nad meile rääkisid …

30. september

Oleme ikkagi oma keerulise minevikuga piirirahvas, mille eliit üritab ajalugu maha vaikides teeselda, et Eesti on tavaline Lääne-Euroopa riik. Igaühele, kes on Lääne-Euroopas käinud, on selge, et see eliidi unelm ei vasta tõele, sest inimesed praeguses ja eelmises riigis on ju samad. Ja inimesed üleöö ei muutu. See, et me oleme luterlased ja oskame noa ja kahvliga süüa, ei tee meist veel eurooplasi.