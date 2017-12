Triin Käpp: millisest riiulist otsida jõulutunnet?

Käesoleval advendiajal jõuludest mõtiskledes on mind eriliselt puudutanud lugu Joosepist ja Maarjast. Nende lugu inimestena, nende hirmude ja lootusega, segaduse ja usaldusega. Kui meil tänapäeva ühiskonnas on pidev puudus järgimist väärivatest inimestest eriti paarisuhetes, siis see paar on kindlasti selles vallas eeskujuks. Aga alustame päris algusest.

Maarja on noor tütarlaps, kes on kihlatud Joosepiga. Maarja vanust on spekuleeritud vahemikku 12–15 aastat. Täpne info meil puudub, kuid võimaluse seda arvata annab nii tolleaegne abiellumisiga kui ka sõnakasutus uues testamendis – neitsi, noor tütarlaps. Joosepi vanus on aga veel suurema debati küsimus. On traditsioone, mis leiavad, et Joosep oli omajagu vana mees. Seda rõhutavad eriti kirikud, kellele on oluline, et Maarja jäi neitsiks elu lõpuni, ja seega peavad Jeesuse vennad, keda piibel mainib, pärinema Joosepi eelmisest abielust.

Joosepi kohta piibel palju ei pajata, võime vaid näha, et Jeesuse esimese imeteo, Kaana pulma ajaks, on tema ema tõenäoliselt lesk (päris kindlasti on ta seda kolm aastat hiljem Jeesuse risti all). Fakt, mis omakorda toetab teooriat, et Joosep oli vanem mees, kes oli määratud Maarjale toeks ning kelle kaudu sai Jeesus endale suguvõsa, mis ulatus tagasi Taavetini («sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt»).

Aga tagasi loo juurde. Maarja on noor tüdruk, kihlatud, ja äkki tuleb tema juurde miski taevane olend, ingel, kes on tohutult suur ja hirmutav, ja ütleb, et ta jääb rasedaks ning tal tuleb võtta enda kanda Jumala ema roll.

Emaroll kui selline oli tol ajal teismeeas tavaline, täiskasvanuks tuli saada mitu korda varem kui tänapäeval. Me võime vaid spekuleerida, kuidas tänapäeva noor sellise plaani kohta ütleks. Igal juhul Maarja kuuletub. Ta võtab selle rolli vastu, sest ta usaldab. Usaldab Jumalat.

Joosep kuuleb, et tema kihlatu on rase. Kes on isa? Kus on need kivid, millega ma ta nüüd surnuks pean pilduma? Aga oma südames ta ei soovi seda tegelikult teha, oma kihlatut kividega surnuks visata, nagu kord ette näeb. Ta haub plaani Maarja salaja minema saata, et jääks ära avalik häbistamine. Tubli mees!

Kui meie astume sõime juurde oma inimlikus piiratuses, siis võime näha vaid kisavat titte ja selle kõrval mäletsevat härga. Aga me võime näha ka lunastust.

Kuid mida oleks tähendanud sellele tüdrukule tema äralõigatus tugisüsteemidest? Küllap surma ja võib-olla isegi pikemat ja vaevarikkamat kui kividega surnukspildumine. Õnneks päästab päeva järjekordne ingel ja ka Joosep usaldab. Usaldab Jumalat.

Just usaldus on see salakomponent, mis mind selles loos nii tohutult paelub. Tõeline siiras usk ja usaldus, et kõik sünnib Jumala tahtmist mööda. Usaldus on midagi, millel põhineb kogu meie ühiskond. Ilma usalduseta oleks mõttetu omada riike ja valitsusi, ei töötaks pangandus ega ühistransport. Selle kõige aluseks on usaldus.