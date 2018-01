Neljarealiste paradoks. Kuidas see mõjutab Nissan Micrat?

Viienda põlvkonna Micra saabumisest on nüüd möödas enam-vähem aasta. Londonis kujustatud väikeauto on tehtud eurooplaste maitset silmas pidades. 35 aastat tootmises olnud Micra kõigi varasemate kehastuste puhul pole see sugugi nii olnud. Eurooplane ei taha vähimatki teada Siiami või Tseiloni motoristide meele järele tehtud autost. Kirju ajalooga Micra juures on Nissan jõudnud proovida nii üht kui ka teist ja kolmandatki lähenemist. Tänase Micra moodne lõige sobib Euroopa linnakultuuri.

Nii ei tule üllatusena, et Nissanile kättesaadava info põhjal on Micra ostmisel kaugelt esimene põhjus just disain. Micra tulevasele omanikule on antud üle saja võimaluse ise oma sõiduvahendi välimuses kaasa rääkida. Kolmandik ostjatest on värvikatest variantidest ka kinni haaratud ja keskmiselt on üks Euroopa klient kulutanud kustomiseerimisele 400 eurot. Ja seda väikeauto puhul, mille juures soodne hind on päris oluline argument.

Oranž nagu Hollandi koondise poolehoidja. Valikus on teisi värve ka ja materjalid on kvaliteetsed. | FOTO: tootja

Peidetud ukselink. | FOTO: tootja

Tegelikult pole Micra nii väike midagi. Ta on varasemast pikem, laiem ja madalam ja annab juhile enesekindlama sõidutunde. Juhti abistavate tehnoloogiate pikk rodu ei jää millegi poolest alla suuremate ega tunduvalt kallimate sõiduriistade pakutavale: liiklusmärgi tuvastus, pimeala hoiatus, kaugtulede automaatne lülitus, nõlvalt tõusu abi, sõidureast kaldumise hoiatus. Põhivarustusse kuulub näiteks linnaliikluses toimiv avariipidurdus. Et Micra on ennekõike linnaauto, on see ka igati arusaadav. Micra omanik ei pea kuulmise järgi parkima, kaamerad kuvavad 360 kraadi pealtvaate.

Mootorivalikusse on tulnud väike kolmesilindriline jõuallikas. Üheliitrise töömahuga vabalthingav mootor lööb hinnaga – 0,9-liitrise turbomootoriga võrreldes maksab üheliitrise jõuallikaga Micra 1200 eurot vähem. Aga võimsustki on kahekümne hobujõu võrra vähem ning sagedasteks ja pikkadeks maanteesõitudeks ei tahaks seda kuidagi soovitada. Sama ei saaks öelda paraku Euroopas, kus mitmerealistel teedel pole liikumine väikeautoga, mille kiirendamist on kõrvalt juhtumisi sama huvitav vaadata kui rohu kasvamist, märkimisväärt probleem.

Pakiruumi mahub 300 liitrit ja istmeid maha käänates rohkemgi. | FOTO: tootja

Meil Eestis sunnib riigi teede ehitamata jätmise poliitika maanteedel juhte pidevasse möödasõiduolukorda. Alati on teel keegi aeglasem, olgu traktor või veok või matkatempos liikuv sõiduauto. Oma äraspidisel moel sunnib riik neljarealisi teid ehitamata jättes ostma kallimaid ja jämedama mootoriga autosid, kui nii mõnelgi autoomanikul tegelikult vaja oleks. Paljud saaks normaalsetes oludes hakkama 1,0-liitrise Micraga – kulutaks ostule vähem raha, võtaks parkides vähem ruumi. Riik aga on teid ehitamata jättes surunud väikeautod ebaõiglasesse konkurentsiolukorda.

Teate, miks on Euroopas müüdud juba 46 000 Micrat ja esimese müügiaasta lõpuks loodetakse täis saada 90 000–100 000 autot? Sest Euroopas on autodele ehitatud teed. Lahjema töömahuga mootoritega sõiduriistad teevad seal veokitest möödasõite teises sõidureas. Poliitikud, võite sõita kas või Poola, kogeda seda imet.

Aga linnaautoks sobib Micra hästi. Alanud aastal jõuab müügile ka automaatkastiga varustatud mudel ning see lahendab käiguvahetuse probleemi nendegi jaoks, kes end manuaalkäigukastiga kindlalt ei tunne. Samas, 1,0-liitrise vabalthingava käsitsi käiguvahetus on tänu jõuallika sujuvale momendijaotusele palju lihtsam kui turbotatud versiooni puhul. Sujuvat liikumist pole raske saavutada ka neil, kes tunnevad, et käsitsi käiguvahetus pole nende heinategu. Tootja väidab, et Saksamaa klient näiteks eelistabki manuaalkasti, mis sest, et moodsalt linnaautolt tahaks juba automaatset käiguvahetust. Kuigi, Micra näitel ja rahakotis väljaminekuid lugedes ei lähe manuaalkäigukastiga midagi otseselt viltu.