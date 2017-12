Eestlane ostab jõuludeks kasvõi pool siga, maksku see kuipalju tahes

Eile kella kümne paiku võis Tartu turuhoones näha ostjaid kõigi müügikohtade ees. Nagu arvata võis, tõmbasid rahvast enim ligi lihaletid. Kohalike elanike seas liikus ka kaugema kandi inimesi, kes olid ostlemiseks ette võtnud pika sõidu.

Näiteks Nõuni küla elanik Tõnis Väärsi-Peterson tunnistas, et oli linna tulekuks pikalt valmistunud. Selle väite illustreerimiseks näitas ta pikka nimekirja plaani võetud ostudest, aga ka kohtadest, kust tuleb tingimata läbi käia.

Väärsi-Peterson rääkis, et esmased toidukaubad saab ta tavaliselt kätte kohalikust külapoest, kuid pühadeprae saamiseks pole muud võimalust kui linna tulla.

Mitmekesine toidukorv

Osaühingu Kirsipuu müüja Priit Tensi sõnul pole ostjaskonna lihaarmastus kuhugi kadunud.

Kaupmehe väitel ostetakse praegu tema käest kõige enam seajalgu, millest keedetakse valdavalt sülti. Samas olevat neidki, kes tavatsevad seajalgu õllekõrvaseks pruukida. 2,4-eurose kilohinnaga seajalgu müüb Tens päevas 30–40 tükki.

Eestlaste sealihaarmastus on iselaadsel moel jõudnud isegi pagaritöökodade kaubalettidele. Nii näiteks püüdis Viljandimaal tegutsev Luuna Pagar eile müügiedu jõulupõrsaks voolitud rukkileibadega, mis maksid kaks eurot ja 50 senti.

Järjekord on uksest välja

Jõulueelne ostupalavik hakkas eile silma ka väljaspool Tartut. Nii näiteks ulatus Vasula aleviku külje all paiknevas Rotaksi lihapoes järjekord suisa parklani. Kaupluse juhataja Tanel Kalsoni sõnul on selline vaatepilt neil praegusel aastaajal igapäevane ning järjekorrad tõotavad eelolevatel päevadel pigem pikeneda.

Samal ajal on lihapoes tehtavad ostud muutunud kaalukamaks ja hinnalisemaks. Nõnda pole praegu haruldane vaatepilt, kus mõni ostja vinnab autosse korraga poolt siga ja veel üht-teist.

Hind ei ole jõulude ajal määrav. Inimesed peavad selle praetüki kätte saama, seletas Tanel Kalson.

Nii näiteks oli Allan Ilissonil eile keskpäeval Rotaksi poe ees lisaks poolele seale kaenlas mitu kilo maksa. Tema seletuse kohaselt kulub kogu kaup ära kuueliikmelise pere peale.

Et ostumöll on haripunktis, kinnitavad ka sealiha hinnad, mis on võrreldes ülejäänud aastaga 10–15 protsenti soolasemad. Tarbijate ostukäitumist see nähtavalt ei pärsi. «Hind ei ole jõulude ajal määrav. Inimesed peavad selle praetüki igal juhul kätte saama,» seletas poejuhataja Tanel Kalson.

Kui paljud lihamüüjad kipuvad jõululaupäevale vahetult eelnevatel päevadel hindu veelgi ülespoole kruvima, ei kavatse Rotaksi pood Kalsoni sõnul hinnaralliga lõpuni kaasa minna.

Põhjus on seejuures lihtne: et kliente Tartu turult eemale meelitada, tuleb säilitada teatav hinnavahe.

Uued trendid

Nii nagu paljudele nišipoodidele on omane pakkuda mõningaid eritooteid, eksponeeritakse Vasula lihakaupluses pühadeajal eripakkumisena tervelt meetri pikkust vorsti. Ehkki toote omapära peitub ennekõike selle pikkuses, müüakse seda siiski ka jupikaupa.