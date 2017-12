Saksamaa parim sportlane: kahju, et Kaarel Nurmsalu pidi nii vara loobuma

Ma ei oska nii öelda. Annet peab olema igaühel, kes päris tippu tahab jõuda. Ent julgen siiski arvata, et pigem on mind aidanud tõsine töö alates varajasest noorteklassist. Olen juba üle 20 aasta vaeva näinud, et saada võimalikult heaks kahevõistlejaks. See on päris pikk aeg.

- Kui ütlen sõna «Otepää­­», siis mis mõtted teil esimesena pähe tulevad?

Esiteks muidugi, et järgmine MK-etapp toimub seal.

Aga mul on ka hästi meeles juunioride MM (2011. aastal – A. V.), kus võitsin kulla ja hõbeda. Mäletan, et seal oli hea hüppemägi, meeldivalt raske suusarada ja väga hea publik, kes elas kaasa Kaarel Nurmsalule, aga see mõjus positiivselt ka näiteks mulle. Loodan, et nüüd läheb samamoodi – tean, et teil on vennad Ilvesed jõudsalt arenemas.

- Kas olete kursis ka Nurmsalu edasise käekäiguga pärast juunioride klassi medaleid?

Tean, et ta läks pärast suusahüppajaks. Vigastused ja vist ka rahamured sundisid ta üsna varakult loobuma. Äärmiselt kahju, kui andekad sportlased väiksematest riikidest selliste probleemidega kokku põrkavad.

- MMidelt olete võitnud juba kuus kulda, olümpialt seni vaid meeskondliku hõbeda ja pronksi. Siht Pyeongchangiks on ilmselt selge?

Ma ei mõtle, et pean tingimata saama kuldmedali. Tulemuste planeerimine ei too head. Keskendun vormi ajastamisele ja sooritusele. Mis koha see annab, selgub hiljem.

- Konkurents Saksamaa koondises on äärmiselt tihe. Kas olete pigem sõbrad või rivaalid?

Kui reisid laagrites ja võistlustel pidevalt koos, pole võimalik rivaalitseda. Suhted on sõbralikud, eriti suvisel ajal. Talvel võistleb mõistagi igaüks enda eest, kuid see ei riku meie kambavaimu.

- Isegi siis mitte, kui Sotši olümpia lõpukurvis põrkasite kokku Fabian Riesslega ja jäite medalita?

Muidugi ei olnud ma rõõmus. Samas andsin endale kohe aru: selliseid asju juhtub spordis. Võib juhtuda kellega tahes.

- Suur kiri teie kodulehel teatab: «Johannes Rydzek – kahevõistluse uus supermees!» Kas tunnete end sellisena?

Saksamaa suurim tänavaleht (Bild – A. V.) avaldas esiküljel suurelt sellise pealkirja. Kahevõistlejad seal just sageli löögile ei pääse. Kuna see tundus meile eriline ja omamoodi naljakas, panime samasuguse ka mu kodulehele.

- Kuu aja eest tuli teil Kuusamos hüppemäel suusk jalast ja pidite hüppama ühe suusaga. Kas tundsite hirmu?

Ei olnud aega tunda. Kuigi minuga polnud kunagi varem midagi sellist juhtunud, suutsin hämmastavalt kiiresti reageerida. Pean olema tänulik, et kõik nii õnnelikult lõppes. Võinuks minna palju-palju hullemini. Superingel oli minuga.

