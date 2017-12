Peaosatäitja haigus seab tänase «Hüljatute» etenduse kahtluse alla

«Koidul oli nii hullusti hääl ära, et ta poleks suutnud seda rolli ära teha,» märkis Vanemuise juht Toomas Peterson teisipäeva õhtul.

Hääl ära juba esmaspäeval

Ohumärgid olid üleval juba esmaspäeval, mil Koit Toome andis ETV saatele «Ringvaade» intervjuu üsna kähiseva häälega. Teleintervjuus arvas Toome, et saab hääle teisipäevaseks etenduseks korda. Paraku see tal ei õnnestunud. Tartu Postimehel ei õnnestunud eile lauljat telefonitsi tabada.

Kuigi peategelase Jean Valjeani osa mängib ka Mikk Saar, ei olnud lühikese etteteatamise tõttu võimalik teda teisipäeva­õhtuseks etenduseks kohale kutsuda.

Ka oli teisipäeva õhtul teada, et Koit Toome ei saa kaasa teha tänases etenduses. Vanemuise juhtkond asus kohe Mikk Saarega läbi rääkima ning proovis korraldada asjad nii, et järgmises etenduses mängib peaosa Saar.

Veel eile õhtuks polnud päriselt selge, kas tänane etendus ikka toimub. Nimelt oli Mikk Saarel tänaseks planeeritud hoopis üks kontsert.

Terve päev käis usin infovahetus Mikk Saare kontserdikorraldaja ja Vanemuise juhtkonna vahel, kuid täit selgust eile õhtul lehe trükkimineku ajaks ei saadud.

«Homme hommikuks peab etenduse toimumine kindlalt teada olema,» ütles Toomas Peterson eile õhtul. Ta lisas, et kindlasti on etendus reedel, mil kava järgi mängib peaosa Mikk Saar.

Soovitakse lisaetendusi

Teisipäeva õhtul Vanemuisesse kohale tulnud publiku piletid osteti tagasi. Et Tartus on kõik muusikali «Hüljatud» etendused välja müüdud, polnud võimalik nende pileteid mõnel teisel päeval Tartus toimuva etenduse omade vastu vahetada. Peterson märkis, et siiski on kiirematel võimalik pileteid vahetada mõne Tallinnas toimuva muusikali «Hüljatud» etendusele. «Tartus on etendus välja müüdud, kuid seal on veel mõned vabad kohad,» lisas ta.

Et «Hüljatud» osutus sedavõrd menukaks, proovib Vanemuine veel praegugi lisaetendusi organiseerida.

Veel lisas Peterson, et ära jäänud etenduse pileteid on võimalik vahetada Vanemuise mõne muu etenduse piletite vastu. Need, kes teisipäeval ei jõudnud pileteid teatrikassasse tagasi müüa, saavad seda veel endale sobival ajal teha.