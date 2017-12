Lastekunstikooli eine murul

Tartu lastekunstikooli aeda kaetud pikk pidulaud. | FOTO: Kristjan Teedema

«See on meie juubelilaud,» selgitas Tartu lastekunstikooli õppejuhataja Mari Jõgiste. Hiljuti 60-aastaseks saanud huvikooli laua valmistasid ja katsid neljanda kursuse õpilased, keda juhendasid õpetajad Epp Loo ja Eike Eplik.

Õhukese lumekihi alt paistab, et külluslikul laual on tervislikku rohelist kraami ja leidub sedagi, millele teadlikud inimesed tänapäeval hea pilguga ei vaata. Näiteks kooli kõrval tegutsenud poe mälestuseks on pidulaual ka mälestuskivi, mille ees lillede asemel friikartulid.

Tartu lastekunstikoolis käib ligi 400 õpilast, lasteaialastest pensionärideni välja. Õppida saab mitmesuguseid kunstiaineid alates joonistamisest ja maalimisest kuni video ja tegevuskunstini.