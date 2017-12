Loeb naaseb MM-karusselli

Loeb saab istumise alla Citroën C3, mida ta tänavu augustis Prantsusmaal ka testis.

«Mulle tundus mõistlik teha kaasa Prantsusmaa etapp, kuna olen alati asfaldil sõita armastanud. Korsika ralli praeguste radadega ma tuttav pole,» põhjendas Loeb oma valikut. «Samuti näis hea valikuna Hispaania. Lisaks tahtsin kaasa lüüa ka kruusarallil. Valisime Mehhiko, kuna mul on sealt head mälestused ning pärast minu MM-sarjast lahkumist pole see palju muutunud.»

Aastatel 2004–12 üheksa järjestikust autoralli MM-tiitlit võitnud Loeb on läbi aegade üks mitmekülgsemaid autosportlasi. Ta on ta saanud ka teise koha Le Mansi 24 tunni sõidul, olnud turismiautode MM-sarjas (WTCC) hooaja kokkuvõttes kaks korda kolmas, lõpetanud Dakari ralli mullu üheksanda ja tänavu teise kohaga ning sõitnud edukalt rallikrossi MM-sarjas. 2015. aastal tuli Loeb korraks MM-sarja Monte Carlo ralliks MM-sarja tagasi ja toona mõjus see Citroënile suurepäraselt. Tõsi, siis prantslane katkestas, kuid nüüd pole tal rallideks mingeid ootusi.

Citroëni esisõitjaks on tuleval hooajal Kris Meeke, kes osaleb kõigil 13 rallil. Teist autot jagavad Loeb ja Craig Breen. Mõnel rallil saab kolmanda sõitjana osaleda ka Khalid Al-Qassimi, Stephane Lefebre hakkab kihutama WRC2-sarjas.