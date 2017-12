Ema viib pojad kiusu eest teise kooli

Kahe poja ema on teinud otsuse: tema lapsed lähevad pärast jõuluvaheaega naaberkooli. See asub 25 kilomeetrit kaugemal, aga koolibuss ju käib, poisid peavad küll tund aega varem üles tõusma, aga tund varem saavad koju ka. Praeguses koolis on kiusamine läinud üle igasuguse piiri.

«Kiusamine on käinud süstemaatiliselt ja väga kaua,» ohkab ema. «Ta on 7. klassis. Kius on käinud kuus aastat kindlasti.»

Ta räägib oma vanemast pojast, kes saab kohe 14 aastat vanaks, õpib 7. klassis. Poiss on tagasihoidliku loomuga. «Ta teab, et kätega ei tehta asju selgeks, ja tõmbub eemale,» ütleb ema. Ta on veidi tüsedam, see jääb kaaslastele esimesena hambu. «Talle on öeldud, et kui ta klassi tuleb, siis on terve ruum teda täis,» lisab ema.

Ema väitel on kiusajatel ninamees. Ta õpib tema pojaga samas klassis, aga alati, kui tal tuleb oma tegudest aru anda, teeb ta õpetajate ees kukupai näo: pole midagi öelnud, pole kedagi nokkinud.

Mida siis öeldakse? «Oh, seda ei kannata ajalehes trükkida... pede, paks, loss, nõme,» loetleb ema.

Naisel on ka teine poeg, kes õpib 4. klassis. Novembris läks too kiusajate ninamehelt küsima: «Miks sa valetad õpetajatele, et sa ei kiusa mind ja mu vanemat venda?» Nii räägib ema.

Oluline on märkida, et too 4. klassi poiss on kasvult kogukam kui 7. klassis õppiv kiusajate ninamees.

Läks nügimiseks, vanem poiss lõi nooremal silma siniseks. Poiss rääkis emale, et tal oli silme eest kõik mustaks läinud, pauk olnud nii tugev.

Ema läks poisiga politseisse. Sealt anti soovitus minna kiirabisse, et vigastus saaks fikseeritud. Poisil oli silm sinine, seda nägi kiirabi ja võttis ühendust maakonna noorsoopolitseinikuga.

Lööja ütles politseile, et talle tundus, et tema elu oli ohus.

Politsei võttis asja üles, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja asus asja uurima. Lepiti kokku, et tuleb ümarlaud. Aga see jäi ära, sest kutse ei jõudnud kohale.

Kiusatud poiste ema seletab, et leidis kutse oma postkastist alles sama päeva õhtul, mille keskpäeval ümarlaud oleks pidanud toimuma.

Ta pojad on käinud uues koolis proovipäeval. «Ma ütlesin neile, et otsus on nende käes. Kui meeldib, siis vahetame ära.»

Kooli direktor on arvamusel, et ema keerab vinti üle.

«Emal on üks arvamus. Eks ta loeb ka lehti ja meil oli siin mõttevahetus, ta rääkis, kuidas peab kooli juhtima,» ütleb ta.

Direktor on noorema pojaga maletunnis kokku puutunud. Juba siis oli teada, et pere on mineku peal, Tartusse kolimine oli kavas.

Kuid direktor ütleb, et ema avaldus (asi on politseis, kool ei tee midagi) tuli ka talle üllatusena.

«Noorsoopolitsei on meil ka varem asju menetlenud. Me tegeleme nende asjadega iga päev,» räägib direktor.