400 000 eurot tuulde

Rahvusvahelises kiirekanali projektis osalev Tartu Ülikool sai möödunud aasta lõpus kuulda otsusest, et ligi 390 000 euro eest tehtud kulutused on abikõlbmatud ja teadusele euroraha vahendav sihtasutus Archimedes neid ei hüvita.

Nüüd käib Tartu Ülikoolis vaidlus selle üle, kes peaks summa, mis lisanduva käibemaksuga ulatub poole miljoni euroni, enda kanda võtma. Kuna suurprojekt kuulub füüsikainstituudi haldusalasse, tuleks vastutus võtta neil.

«Kulud tekkisid füüsikainstituudi tegevuse tulemusel ja jäävad ka nende kanda,» sõnas ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm.

Kuna ülikoolis kehtib solidaarsusprintsiip, on kõige otsesemad vastutajad kõik instituudi teadlased, kelle teiste projektide arvel tuleks võlg tasa teha. Sisuliselt peavad teadlased rohkem n-ö ühisesse potti maksma, ja see tuleb teadustöö arvel, mis tekitab pahameelt.

«Instituudi töötajad ei tea, kus viga täpselt tehti või kes on süüdi. Fakt on see, et mingid kulud on suures ulatuses tunnistatud abikõlbmatuks ja nüüd laiutatakse käsi,» nentis üks instituudi anonüümsust palunud teadlane.

Üks põhjustest, miks toetus saamata jäi, oli puudulik hankemenetlus. Teine põhjus oli see, et projekt oli taotluses esitatud ajakavast maas. Archimedes tegi Tartu Ülikoolile hoiatusi, korraldas kohtumisi ja infopäevi. Sihtasutuse struktuuritoetuste agentuuri juht Alice Liblik ütles, et kõikidest pingutustest hoolimata osutus summa abikõlbmatuks ning ülikool seda ka ei vaidlustanud.

«Ülikoolil on mahukad tugistruktuurid, kes on selleks, et projekte nõustada. Asutusel peaksid kõik vahendid olemas olema, et asjadega tegeleda enne, mitte tagantjärele,» rääkis füüsikainstituudi teadlane, kelle sõnul on kõnealuse projekti abikõlbmatus näide prohmakast, mille eest keegi ei vastuta.

«Väga lõdvalt suhtutakse ja kui prohmakas ära käib, siis makstakse seda kinni vahenditest, mis selleks mõeldud ei ole,» sõnas teadlane. Instituudi 5,6-miljonilisest aastaeelarvest moodustab summa ligi üheksa protsenti.

Tartu Ülikooli endine teadusprorektor Marco Kirm, kes on ühtlasi füüsikainstituudi kiirekanali projektis osaleja, ütles, et abikõlbmatuks tunnistatud summast tähtsam on see, et kiirekanal on valmis ja kõik toimib. «Nagu ikka on juhtunud – rakendusüksus leidis, et mingid asjad on abikõlbmatud, ja ega seal muud polegi. Ega see pole esimene ega viimane kord,» oli ta napisõnaline.

Sellel suvel teadusprorektori kingadesse astunud Kristjan Vassil lisas samuti, et abikõlbmatust tuleb ette, ent poole miljoni euroni ulatuv summa olevat siiski tavapäratu.

«See on ebaõnn ja sellist asja ei tohiks juhtuda,» sõnas ta. «Ülikool on ära kuulanud teadlased ja otsib lahendusi, kuidas aidata füüsikainstituudil oma kulu katta.»

Vassil lisas, et seda tuleb teha instituudi vahenditest nagu ikka sellistel puhkudel – instituut on tekitanud kulu ja peab selle ka kandma. Ta nentis samas, et see paneb asjasse mittepuutuvad teadlased kinni maksma teiste põhjustatud kulusid.

Samas tõstatas Tartu Ülikooli teadusprorektor küsimuse, kas oleks õigem, et miinuse maksaks füüsikainstituudis tehtud vea tõttu kinni kogu ülikoolipere.