Filmiarvustus: «Väike ime» on armas jõulufilm

Põhikooliaastad on enamikule paras väljakutse. Seda enam tõotab koolipink kadalippu lapsele, kes on kodukoolitatud ja käinud majast väljas vaid kosmonaudikiivriga. Näeme väikese poisi kohanemisraskusi ja sõbrunemiskatseid, mis ikka ja jälle päädivad läbikukkumisega. Koolis toimuv mõjub reaalselt ja ehk kõnetab seetõttu neidki, kel koolitee alles jalge all. Ükskõik kas ollakse kiusaja, kiusatava või kõrvalseisja rollis. Just viimastele esitab film terava sõnumi, andes mõista, et mõnikord on vaja vahele astuda. Viimase ilmekas näide võiks olla Auggie esimene koolist leitud sõber Jack Will.

«Väike ime» ei ole klišeedest puutumata. Pole ju üllatuslik, et film rõhub üksteise toetamisele ja lähedaste olulisusele, ennekõike aga hingesuurusele. Veidi samamoodi nagu Stephen Chbosky eelmine, tema enda raamatul põhinev film «Müürililleks olemise iseärasused». Säärastel žanrifilmidel on oht langeda imalusse. Ehkki praegusel juhul mõjub linateos tuttavlikkusele vaatamata liigutavalt. Silmanurka pugevad pisarad on igal juhul siirad. Sügavust lisab peatükiline ülesehitus, mis võimaldab piiluda teiste karakterite siseilma. Vastasel juhul kujuneks «Väike ime» liialt ühe teistest eristuva lapse imelooks. Ent lõppude lõpuks, olgu me kui erilised tahes, ilma tugivõrguta ei jõua me elus just kuigi kaugele.

Ühtaegu näeme Auggie teismelise õe läbielamisi. Via (Izabela Vidovic) armastab küll oma venda, ent tunneb end vanemate hoolest ilmajäetuna. Omette küsimus on vanemate kõhklused. Hoolimata poega ees ootavatest katsumustest peavad nad ta siiski pesast välja tõukama. Peredünaamika jälgimisele lisab nauditavust Julia Robertsi ja Owen Wilsoni duo. Klassikaline valik, mis toetab filmi koguperelikku tonaalsust. Muuseas, 90ndate romantiliste draamade kuninganna Roberts tundis rolli vastu juba huvi enne, kui filmitegemine oli välja kuulutatud. Filmi aluseks olev R. J. Palacio menuk võlus näitlejannat sedavõrd, et ta luges raamatu ette ka oma lastele.

«Väikesel imel» on kaks poolt. Ühest küljest sammub film tuttavlikke radu, kõneledes teemadel, mida koguperefilmides on juba aastakümneid korrutatud. Samas jääb kõlama filmi deviis: hingesuurus koos piisava annuse vaprusega aitab teha õigeid valikuid tõeliste kaaslaste leidmisel ja hoidmisel. Väärtused, millele on paslik mõelda üheülbaliseks muutumise näiliselt turvalises voolus. Ehk tulebki sagedamini meelde tuletada, et igaüks meist on eriline ja kõigil on oma lugu. Kuna on jõulud, tuleb säärast sõnumit igal juhul vääriliselt hinnata. Kindlasti üks südamlikumaid filme sel talvel.