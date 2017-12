Merkel võib saada konservatiivse mantlipärija

Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuvast Ahausi linnast pärit Spahn astus kristlike demokraatide noorteorganisatsiooni liikmeks juba 15-aastasena ja tegi seitse aastat hiljem ajalugu, murdes 2002. aastal vaid 22-aastena Liidupäeva.

Sellega sai temast kõigi aegade noorim parlamendi liige. Praegune Saksamaa aserahandusministrist konservatiivne tipp-poliitik on avalikult homoseksuaalne ja elab koos oma ajakirjanikust elukaaslase Daniel Funkega.

Daniel Funke (vasakul) ja Jens Spahn. | FOTO: Ralf Mueller/imago/APP-Photo/Scanpix

2015. aastal legendaarse Wolfgang Schäuble juhitud rahandusministeeriumis kõrgele kohale nimetatud Spahn teeb Saksamaa poliitikas tähelendu, mille sihiks võib saada liidukantsleri koht. Juba uues valitsuses võib tema kanda jääda senisest tunduvalt kaalukam roll, ministri oma. Postimehele antud intervjuus jäi Spahn kantsleriametist rääkides siiski ettevaatlikuks.

Sel nädalal sündis Saksamaal negatiivne rekord. Kolmapäeval möödus valimistest 87 päeva ja ikka veel pole suudetud kokku panna uut valitsust. Senine õnnetu tipptulemus pärines eelmiste valimiste järgsest ajast, siis aga saadi suurkoalitsioon CDU nende Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ja Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) vahel kokku 86 päeva möödudes.

Spahn on veendunud, et suurkoalitsiooni loomise nimel tuleb pingutada, aga ta ei karda moodustada ka vähemusvalitsust, mida peetakse üheks Merkelile ja CDU-le alles jäänud nappidest variantidest. Siiski ei looks konservatiivne poliitik ülepeakaela suurkoalitsiooni selleks, et valitsus kokku saada.

«Ütlesin, et peaksime proovima suurkoalitsiooni kokku saada, aga on oluline, et teeksime õiget asja,» sõnas ta. Kuna CDU, CSU ja SPD kaotasid viimastel Liidupäeva valimistel paremäärmuslikule erakonnale Alternatiiv Saksamaale (AfD) üle 1,5 miljoni hääle, peab Spahn eriti oluliseks just valijate usalduse taastamist.

Usalduse kaotamise eest tuleks Spahni sõnul esmalt vaadata põhjusi, miks see juhtus. Tema hinnangul on põhjuseks mulje, justkui oleks CDU kaotanud kontrolli immigratsiooni üle.

Spahn esitab küsimused: «Kas Saksamaa jääb Saksamaaks sellisel kujul, nagu inimesed seda tunnevad? Kas tunneme ennast rongijaamas või tänaval turvaliselt?»

Poliitik jätkab: «Viimased valimised ei keskendunud majandusele või sotsiaalsetele probleemidele. Need keskendusid kultuurilisele identiteedile, integratsioonile, migratsioonile, seadusele ja turvalisusele.»

Saksamaa meedia suutis vähemusvalitsusest ja suurkoalitsioonist kõneldes eelmisel kuul tekitada paraja segaduse, mille keskmesse sattus just Spahn, kes väljaannete sõnul väitis, et kokku tulekski panna vähemusvalitsus.

Postimehele kinnitas Spahn, et teda mõisteti valesti. «Kui meil on ühisosa, siis toetan ma vägagi suurkoalitsiooni. Mida ma ütlesin, oli see, et kui see ei tööta, suurkoalitsiooniks ühisosa pole ja meil on vaid omavaheline võitlus, siis peaksime minema vähemusvalitsuse teed, mida mina isiklikult ei karda.» Sakslane rõhutas just suurkoalitsiooni õige fookuse olulisust.

Spahn märkis ka, et tema loodab kompromissile jõuda, ega soovinud nimetada küsimusi, milles ta kindlasti SPDga ei nõustu. «Ma ütleks, et punased jooned pole kõnelustel kuigi head asjad,» sõnas ta.

Fookuse paika saamise nimel on juba tööd alustatud ja eelkõnelused käivad Saksamaal täie hooga, aga lõplikku otsust koalitsioonikõneluste formaalse osa alustamise või sellest keeldumise kohta tuleb veel ligi kuu aega oodata.