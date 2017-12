Londonis tegutseb kasse jahtiv sarimõrvar

Kedagi ei üllata, kui loomade pääste- ja rehabilitatsioonikeskuse Snarli kaasasutaja Jenkins saabub loomakliinikusse, et kinnitada kurba juhtumit. Kahe viimase aastaga on Snarl tuvastanud üle 400 arvatava ohvri – enamasti kassid, aga ka mõne rebase ja jänese.

Jenkins siseneb väiksesse läbivaatusruumi, laual lebab plastkott. Ta tõmbab endale kindad kätte, avab koti ja tõstab sealt välja musta valgete käppadega kassi korjuse. Tema kõrval seisev assistent tõmbub eemale.

Loomal pole pead ega saba, kõht on lahti lõigatud – mõrvari signatuur, mis tõestab ka tema kirurgioskusi. Isegi Jenkins, kes on seesugust vaatepilti varemgi mitu korda näinud, on häiritud. «Tegu on kindla ohvriga,» seletab ta. «Siin on klassikaline pea ja saba eemaldamine – mõlemal sirged lõikejooned – ja moonutatud kõhupiirkond. Meile on toodud kasse identsete vigastustega eri piirkondadest,» lausub Jenkins. Jaht tapjale algas 2015. aasta septembris. Jenkinsit ja Snarli kaasasutajat Boudicca Risingut intrigeerisid sotsiaalmeedias levivad kahtlased juhtumid ja nad hakkasid asja uurima.

Nad suhtlesid veterinaaride, loomaomanike ja kohalikega, et koguda andmeid ja koostada rünnakutest kaart ning ajajoon. Seejärel edastasid nad oma leiud Scotland Yardi politsei peakorterisse, kus algatati samuti juurdlus. Seda tegi ka Briti suurim loomade heaolu eest seisev heategevusorganisatsioon Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Snarli Facebooki lehel on sünge üleskutse teada anda kõigist Croydoni Kassirappija – hüüdnimes viidatakse tapja esimesele ohvritepiirkonnale Lõuna-Londonis – ohvritest.

«Puhka rahus,» on kirjas ühes postituses, milles mälestatakse Codyt. Postituse juures on ka pildid, millel ilutseb kodus lamasklev kaheksa-aastane Bengali kass.

«Sa oled üks haige madalalaubaline kaabakas, kes saab mingit perversset rahuldust sellest saastast, mis sa oled. Sind leitakse,» kirjutas Jo Platt tapja poole pöördudes postituse kommentaarides.

Jenkins ja Rising on tapmiste puhul tuvastanud kindlad mustrid. Nad avastasid, et mõni kassilaip on meelega jäetud näiteks kooli või pargi lähedale või isegi loomaomaniku akna alla.

Lahangut tehes leiti, et rünnaku esimeses tulvas on loom mingi tömbi esemega maha löödud. Nende kehad moonutati pärast surma. «Politsei usub, et surmamise ja moonutamise eest vastutab üks isik või jõuk,» öeldi Scotland Yardist. Juhtumit uurivad nii Suurbritannia kuriteoagentuuri kui ka veterinaarekspertiisi ArroGen patoloogialabor.

Info eest, mis viiks süüaluse tabamiseni, pakutakse tasu. Ka Jenkins teeb kõik, et tapja tabada. «See on raske ja mõnikord soovin ma, et kõik toimuks nagu «CSIs»,» sõnas ta krimiseriaalile viidates, kus igas saates leitakse ekspertiisi abil kuriteole lahendus.

Juhtlõngu uurides arvas Jenkins algselt, et tapja on mees, kes kaubitseb loomapealuudega, kuid juhtlõng osutus valeks. «Kuigi see oli kahtlemata omapärane hobi, polnud see rangelt öelda ebaseaduslik, sest ta importis neid Hiinast.»

Snarl avaldas kogutud tõenditele tuginedes ka tapja kirjelduse. Nad usuvad, et tegu on 40ndates eluaastates mehega, kes on ligi 1,8 meetrit pikk. «Ta on keegi, kes on üles kasvanud või elab Croydonis,» kirjeldas Rising, rõhutades, et ta tunneb end piirkonnas liikudes mugavalt.

«Tapja on oskuslik, metoodiline ja tunneb meditsiini aluseid, ning teab piisavalt politsei protseduuridest, et mitte vahele jääda,» ütles Nottinghami ülikooli kohtupsühholoogia professor Vincent Egan.

«Isik peab olema võimeline looma meelitama, püüdma ja tapma nii, et viimane teda ei kriimustaks ega hammustaks, teda kirjeldatud oskuslikul viisil lahti lõikama, panema keha sinna, kus seda näha on – ja seda kõike vaikselt ja märkamatult,» märkis ta.

Kassohvrite nimekirja pikenedes on aina vältimatum üks küsimus: kas tegu on mõne tapja alles esimese sammuga? «Sarimõrvarite musta minevikku uurides tõuseb esile teatud side loomapiinamisega,» sõnas politseijuurdlust juhtiv seersant Andy Collin.

«Meie mure on, et ta ei saa mingil hetkel enam rahuldust ja liigub edasi inimeste – eriti haavatavate naiste ja tüdrukute – juurde,» lausus Collin.