Ahistamisest näosaate, Trumpi ja käsitöövõileibadeni ehk mis aasta see oli?

Iseasi, mida sellest tõsiasjast järeldada. Sotsioloog Pille Petersoo järeldab järgmist: «Ses mõttes võiks kõik Eestis toodetu olla artisanal.» Too ingliskeelne sõna tähendab eesti keeles, et kõik Eestis toodetu võiks olla käsitöö. Teisisõnu: valmistatud traditsioonilisel moel ja piiratud kogustes. Seda enam, et kuskil pole kirjas, näiteks kui mitu pudelit õlut pole enam piiratud kogus ja kust algab tööstuslik ehk mitte-käsitöötoode.

Niimoodi ongi Eesti toiduriiuleil võtnud üha rohkem ruumi õlled ja džinnid, kommid ja šokolaadid, juustud ja jäätised, isegi võileivad ja burgerid, mis kuulutavad etiketil: meie oleme tehtud käsitööna! «Käsitööst» on saanud kümnete ja sadade toodete võlusõna, mis peab ostjat veenma, et kaup on hea ja eriline, valmistatud hoole ja armastusega.

Stopp! Kvaliteedigarantiid «käsitöö»-sõna siiski ei anna, hoiatab Petersoo, aga mastaabist annab aimu küll. Ta peab käsitöö- või talutoiduks seda, kui taluperenaine või -peremees ise mett vurritab, teravilja jahvatab või siidrit teeb. «Ses mõttes on ju vahe, et näiteks Jaanihanso siidritalu peremees Alvar Roosimaa teebki ise päriselt head prantsuse stiilis siidrit, aga ilmselt [A. Le Coqi juht] Tarmo Noop Linda Pihli ja Linda Ubinat kokku ei sega ja pudelite villimise juures ei seisa,» seletab Petersoo. «Leivaga on sama. Karja Pagari omanikud tõesti paitavad oma leiba, kuigi seda müüakse ka suuremates kauplustes. Suurte leivakombinaatide omanikud vist tavalise tööpäeva jooksul väga jahuga kokku ei puutu.» Seda nii Eestis kui ka Euroopas.

- Priit Pullerits

Taimetoit

Rääkigu taimetoitlased ja veganid mida tahes, aga fakt on see, et Eesti inimesed armastavad liha. Armastavad järjest palavamalt. Kui tunamullu tarbis eestlane aasta jooksul 77 kilo liha, siis mullu viis kilo rohkem – kokku 82 kilo. (Tänavuse kohta andmeid mõistetavalt pole.)

Olgu laual veise- või sealiha, lamba-, kitse- või linnuliha – neid kõiki sõi keskmine eestlane eelmisel aastal rohkem kui üle-eelmisel.

Niisiis on suundumus selge: kui kõva häält taimetoitlased ja veganid ka ei teeks, kui väga nad ka ei tahaks jätta muljet, et liha kaotab eestlaste menüüs populaarsust – nii see ei ole. Hoopis vastupidi on.

Aga see ei tähenda, et taimetoitlased ja veganid tunnistaksid end kaotanuks ja loobuksid võitlusest. Kaugel sellest! Nad on avardanud oma võitlusvälja. Kui mõni aasta tagasi hakkasid täiskasvanud veganid tegema veganiks oma lapsi, siis lõppeval aastal jõudis järg nende lemmikloomadeni. Ka tõelise vegani koerast või kassist peab saama vegan!

See on karm võitlus looduse kutse ja stiihia vastu. Kas veganid arvavad tõesti, et kui anda kassile veganitoitu, saab temast vegan?

Lubage naerda. Niipea kui kass õue lipsab, saadab ta veganluse otse öeldes kuradile. Sest kass on murdja. Ta murrab hiire või linnu maha, kui vähegi saab ja tahab. Ka siis, kui kõht on täis.