AJA PEEGEL. Kuidas Siberis maisi kasvatada?

20. sajandi alguses puruvaesena üles kasvanud Trofim Lõssenko uskus tulihingeliselt kommunistliku revolutsiooni lubadusi. Paljasjalgseks teadlaseks kutsutud bioloogil ei olnud seetõttu ideoloogia ja faktiliste teadmiste kokkupõrkel erilist kahtlust, kumba eelistada – parimas nõukogude vaimus uskus Lõssenko, et loodus tuleb inimese tahtele allutada.

13. eluaastani kirjaoskamatu olnud bioloog sai revolutsiooni laineharjal 1925. aastal tööle Aserbaidžaani sordiaretusjaama, kus hakkas välja töötama uusi aretusmeetodeid. Probleem oli selles, et tegelikult ei paistnud Lõssenko bioloogiast suurt midagi jagavat ja mõtles suure osa oma teadusavastustest lihtsalt välja.

Näiteks veenis ta põllumajandusimedest kirjutavat Pravda ajakirjanikku, et on leidnud tõhusa mooduse, kuidas talvel herneid kasvatada. Selleks olevat tarvis seemneid enne külvamist vees külmutada, mis parandab vastupanuvõimet külmale ja suurendab saagikust. Lõssenko väitis, et tema meetod võib näljaga võitleva riigi uuesti jalule aidata.

Ajakirjanik neelas sööda alla hoolimata sellest, et ühtki legitiimset eksperimenti teooriate tõestamiseks ei tehtud. Kuuldused bioloogia edusammudest jõudsid üleliidulisse ajakirjandusse ja pälvisid võimude tähelepanu.

Lubadused põllumajandust edendada meeldisid ka Jossif Stalinile, kelle soosingu najal Lõssenko kiiresti karjääriredelil tõusis. 1935. aastaks oli ta juba Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia liige, kolm aastat hiljem lausa selle president.

Lõssenko soovitustega alustas Stalin nõukogude põllumajanduse moderniseerimist ja suurmajandite ehitamist aladele, mis olid maaharimiseks sobimatud. Kuna mitte ainult Lõssenko ideed, vaid kogu tema «teaduslik» baas oli õhust võetud, viis uus põllumajanduspoliitika üsna kiiresti saagi vähenemise ja toidupuuduseni.

Hoolimata ilmsetest tagasilöökidest Stalin alla ei vandunud ning käskis Lõssenkol oma uute radikaalsete ideedega olukord lahendada. Lõssenko soovitas saagikuse suurendamiseks külvata seemneid ruutpesiti ehk varasemast tihedamalt, kuna «venepärase Darvinismi» järgi ei hakka samasse klassi kuuluvad taimed ressursside pärast võistlema, vaid hoopis kaitsevad üksteist väliste mõjutajate eest.

Paljud revolutsioonilisel meetodil külvatud taimed läksid mädanema või ei kasvanud korralikult ja 1937. aastaks oli toidutootlikkus vaatamata maakasutuse 163-kordsele suurenemisele hoopis vähenenud. Nälga suri seitse miljonit inimest.

Lõssenkismi mõju all kannatasid ka Nõukogude Liidu liitlased. Näiteks Hiinas, kus Lõssenko meetodid võeti kasutusele 1950. aastatel, olid tagajärjed veelgi rängemad: nälga suri vähemalt 30 miljonit inimest. Hinnanguliselt tappis Lõssenko oma tegevusega ilmselt rohkem inimesi kui ükski teine teadlane ajaloos.

Stalini toetuse tõttu Lõssenkole endale aga mingeid tagajärgi ei järgnenud, vastupidi – 1947. aastal kuulutati lõssenkism ainuõigeks teooriaks, Gregor Mendeli rajatud geneetika eemaldati Nõukogude Liidu kooliprogrammist ja kogu bioloogia kukkus poole sajandi tagusesse aega. Oponendid, kes Lõssenko töö fundamentaalsetele vigadele tähelepanu juhtisid – näiteks Nikolai Vavilov –, saadeti silma alt ära või lasti maha.

Lõssenko ei uskunud geneetikasse ega geenide olemasolusse. Tema arust oli selline kontseptsioon reaktsiooniline. Sisuliselt oli küsimus poliitiline. Lõssenkole meeldis palju rohkem marksistlik idee, et keskkond vormib elusloodust ja vastavates tingimustes võib floorat ja faunat (või inimest) oma tahte järgi suunata.

Lisaks väitis ta, et tulevased põlved omandavad oma eellaste eluajal tekkinud omadused, mis võimaldavat näiteks Siberis külmakindlaid apelsine kasvatada. Loomulikult on see sama, mis väita, et amputeeritud jalaga mehel tulevad jalgadeta järglased. Äädikakärbeste peal katseid tegevaid geneetikuid nimetas ta aga inimvihkajatest kärbsearmastajateks.

Stalini surma järel hakkas Lõssenko positsioon nõrgenema, kuni 1964. aastal viimaks tänapäeva geneetika taas lubatuks kuulutati.

Kummalisel kombel on viimastel aastatel aga toimunud teatav Lõssenko rehabiliteerimine, seda just Vene paremrahvuslaste, stalinistide ja ka õigeusu kiriku ringkondades. Oma sõna on sekka öelnud isegi mõned teadlased, kuid seda eelkõige ideoloogilistel, mitte teaduslikel põhjustel.

Paljasjalgse pseudoteadlase rehabiliteerimist ajendab enim fakt, et Lõssenko seisis vastu läänelikule teadusmudeleile ja on seetõttu samal pulgal teiste nõukogude aja suurkujudega, kelle nime viimasel ajal puhtaks pestakse. Sel aastal ütles näiteks Levada küsitluses 47 protsenti venelastest, et Stalinil oli head juhiomadused.