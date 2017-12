POSTIMEHE REPORTAAŽ: Eesti Energia rohelise energia inimestel käed sügelevad

Elektrit hakkas Paide jaam tootma alles 2014. aastal. «Elektri ja sooja koostootmine on kõige efektiivsem energia kasutamise viis,» räägib Alusalu, miks otsustati koostootmisele üle minna. Kärmas lisab, et koostootmisel on vaja ka korralikku soojuskoormust ja täna ainsana Paide linna soojusega varustaval jaamal on see olemas. Kokku on soojatorustikke linnas 17 kilomeetri jagu.

Kuigi meie külastuse hommikul on elektrijaama tabanud nii võrgu- kui ka tehnorike – kus üks tootmise kruvidest vajab kõpitsemist –, on selliseid rikkeid, mis tootmise päris seisma paneksid, väga vähe. «Kas praegu on rike? Tegelikult on tuli all, katel töötab ja sooja tuleb kogu aeg. Liiv ka kees. Nii et pärisrikke pähe see praegu ei lähe,» märgib Alusalu.

Kõige hullem on tema sõnul hoopis see, kui ringluspumbad jaamas seisma jäävad, kuid sellekski on lahendus olemas. Nendeks on diiselgeneraator ja avariipumbad, mis hakkavad sellise rikke korral ise tööle.

Piirangud teevad tuska

Kui päevase ringkäigu lõpus uurida Enefit Greeni juhilt, mis esimese kuue kuu jooksul on ära tehtud, toob ta ühe olulisemana välja strateegia uuendamise, kus on selge kasvufookus.

Kuna Eesti Energia taastuvenergia tütarfirma on seni olnud ennekõike varade opereerija, on kindlasti juurde vaja eri etappides projektide elluviimise võimekust. «See on kindlasti juba ka olemas, aga kui neid projekte hakkab juurde tulema, siis selle kompetentsi kasvatamine ettevõttes on minule üks oluline märksõna,» kirjeldab Kärmas.

Ka peab ettevõtte juht seni neljas eri asukohas tööd tegevate inimeste baasil ühtse organisatsiooni tekitama. «Kui ma vaatan inimesi, kellega ma iga päev koos töötan, siis nad tahavad asju teha, on professionaalid ja ühe organisatsiooni edu aluseks ongi just sellised inimesed,» kiidab Kärmas.

Kuigi Kärmase kinnitusel toodavad üheksa tootmist praegu kenasti – ja iseenesest võiks 5–10 järgmist aastat loorberitel puhata –, tuleb siiski mõelda, mis saab pärast seda. Enefit Greeni juht tunnistab, et võimalused on üsna piiratud.

«Eestis on keerulisem – tuult ei ole siin võimalik maismaal väga palju juurde teha, jäätmeplokki ei ole enam võimalik panna. Ehk siis tuleb otsida kasvuvõimalusi mujalt,» märgib ta. Seetõttu teeb Kärmasele, kes on harjunud juhtimisel just kasvule keskenduma, tuska ka üle aasta kestnud vaidlus Tootsi tuulepargi üle.

«Nähes seestpoolt, kui palju on inimesed aastate jooksul sellesse panustanud – ja nüüd on see jäänud nendesse vaidlustesse toppama,» kirjeldab ta. Küll aga möönab ta, et eks siis tuleb need vaidlused maha pidada.

Ootusi teadvustatakse väga selgelt

Kui aga uurida üle kümne aasta riigile kuuluvat postifirmat Omniva juhtinud Kärmaselt, kui palju erineb sellest Enefit Greeni juhtimine, viskab Kärmas esiti nalja, et ta ei ole Hando Sutter, kes Eesti Energiat juhib.

Küll aga sõnab ta, et kuigi nii Eesti Energias kui ka Omnivas olid omaniku ehk riigi ootused äriettevõttele kirjeldatud, on pigem küsimus selles, milline on juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku vaheline koostöö nende elluviimisel. «Ja kui palju need omaniku ootused võivad muutuda seoses sellega, et muutub mõni minister,» muigab Kärmas.

Tema sõnul teadvustatakse Eesti Energias igal tasemel omaniku seatud eesmärke, need on täpsemad, kui olid ehk Omniva puhul, kõik osapooled pingutavad nende saavutamise nimel ning kokkulepitud suunas ka liigutakse. «Need ei ole lihtsalt eesmärgid paberil.»

Enefit Greeni emafirma, Eesti Energia koostööd praeguse omaniku esindaja, rahandusminister Toomas Tõnistega hindab Kärmas konstruktiivseks. «Ja nii need asjad peavadki olema.»