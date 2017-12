In memoriam 2017

Lembitu Kuuse

spordiajakirjanik

11.09.1950–14.01.2017

Ja nüüd tänavadki Sind, Lembitu, kirgliku ja andunud elutöö eest kõik need, kes Sinuga kas või korrakski kohtusid, aga kindlasti ka kõik need, kes polnud Sind küll kunagi trehvanud, kuid kelle manu ilmusid Sa nagu parim kaaslane. Metsatalude memmede ja taatide jaoks nagu oma poeg... Just siis, kui Sinu tulemist, olemist ja ütlemist oodati. (Kaarel Zilmer, PM 17.01)

Lembitu Kuuse. | FOTO: Peeter Langovits

Veljo Tormis

helilooja

7.08.1930–21.01.2017

Kuigi oma sõnul jonni pärast heliloojaks hakanud, suutis Veljo väljendada midagi meile igiomast. Midagi, mida on keeruline sõnades kokku võtta, midagi, mis saab alguse niiskest mullast ja roiete vahelt, Emajõest ja Munamäest, ning mis puudutab sind teravalt, okstena sügiseses metsas. Kogu tema olekus oli midagi ürgset ja aukartust äratavat. Midagi, mida võiks ehk nimetada eestlaslikuks. Olen sügavalt tänulik, et mul oli õnn teda kohata. Et meile kummalegi pole omane eriline jutukus, ei saa ma öelda, et oleksin Veljot eriti hästi tundnud, ent võin vist öelda, et meil oli temaga hea klapp. Kord, «Eesti meeste laule» ette valmistades, lasin kõigile lauljaile lõua otsa kleepida kuulsa «Tormise habeme». Õhinal oodati siis maestro reaktsiooni. Veljo tuli proovi ja oli habeme ära ajanud. Ei öelnudki midagi. (Peeter Jalakas, PM 22.01)

Veljo Tormis. | FOTO: Peeter Langovits

Ulla-Maija Määttänen

Soome ajakirjanik

3.01.1948–14.02.2017

Ulla-Maija Määttänen oli YLE korrespondent Eestis aastatel 1991–1997, seejärel alates 2000. aastast kuni pensionile minekuni. YLE raadio uudistejuht Kaisa Jaakkola meenutas, et ta küsis 1980. aastate keskel toimetuses, kes tahab hakata õppima eesti keelt. Määttänen tõusis püsti ja ütles, et tema on vabatahtlikult valmis alustama keeleõpingutega. Kuna Määttänen oskas juba eesti keelt, oli sündmuste loogiline jätk tema siirdumine Eesti korrespondendiks. (PM 15.02)

Ulla-Maija Määttänen. | FOTO: Peeter Langovits

Kalju Komissarov

näitleja, teatri- ja filmilavastaja

8.03.1946–6.03.2017

Enamik teatrijuhte on Komissarovi õpilased ja enamik näitlejaid, kes moodustavad Eesti teatri löögirusika, on tema õpilased. Valdav osa teatritehnilistest töötajatest on saanud kõrghariduse vana lõukoera ellukutsutud Viljandi õppeprogrammist. Isiklikult jäi meil Kaljuga pooleli üks järjekordne vaatus tema suurest lavastusest, nimelt hakkasime vaikselt koondama tema teatripedagoogilisi tekste ja tõlkeid, et need raamatuna välja anda. Ilmselt jääb nüüd mu auasjaks selle vaatusega ise lõpuni minna. Ja nagu ta ikka ütles: mis selles lavastuse lõpus ikka nii väga erilist on, puhas tehnika küsimus – lõputort tuleb korralikult üles kloppida ja lõpp üles tõsta. Nagu Kalju ise tavatses lahkudes möirata: «Jääge moodsaks. Abfahren!» (Heigo Teder, Sakala, 6.03)

Kalju Komissarov. | FOTO: Marko Saarm / Sakala

Lembit Ulfsak

näitleja ja lavastaja

4.07.1947–2.03.2017

Ulfsak oli inimesena suurem, kui lubas välja paista, ja tagasihoidlikum, kui oleks pidanud olema. Ma ei oskagi öelda, tänu millele, aga saime üsna lähedale. Või mulle tundus, et tema puges mulle lähedale põue, ja võimalik, et mina ka talle. Õppisin tema käest väga palju, temaga oli kerge ja hea suhelda, üsna palju naersime. Ühel võtetevabal päeval rääkis ta ära kogu oma eluloo, mida oli väga huvitav kuulata. Ta oli hea rääkija ja ma usun, et mina olin hea kuulaja. (Elmo Nüganen, PM 22.03)