Isegi Morna linna tuleb uus aasta

Ega asjata räägi näitlejad omakeskis (mitte «Õnne» omad!), et see seebikates näitlemine on võrreldes teatritööga ikka üks kerge amet. Lihtne töö, mis toob leiva lauale ja lisab kiiresti tuntust.

Võiks arvata, et lavastaja Ain Prosale on väikestviisi katsumus aastakümneid tagasi näitlejate loodud karaktereid värsketena hoida, kuid tegelikult pole nii – rollijoonised on näitlejatel niigi selged ja ehk ongi nende mure pigem mänguaastatele vastu pidada. Järelikult peab paika ka ütlus, et hea näitemäng mängib end ise, samamoodi nagu öeldakse, et hea ajaleht kirjutab end ise täis.

Seekord püstolitega ei paugutata

Viimasel ajal on Morna elanikes rohkesti elevust tekitanud tõik, et Marest on saanud linnapea. Nad ei suuda sellega kuidagi harjuda.

«Krissu!» kostab hotelli fuajeessegi Laine etteheitev hüüatus. «Sa käid juba mitu aastat samade saabastega! Varsti on need sõelapõhjaks kulunud, nii et saab tallast läbi näha.» Mare soovitab Krissul saabaste probleemiga sotsiaalosakonna poole pöörduda.

Siis lüüakse viinapitse kokku ja soovitakse head vana-aasta lõppu, sest, nagu ütlevad mornakad, peab see 2018. aasta tulema täiesti erakordne. Viina asemel on pitsides mõistagi vesi. Detailidesse laskudes – Saaremaa mineraalvesi.

Vana-aastaõhtu Mornas. Kes tõstab pitsi, kes jälgib mängu. | FOTO: Eero Vabamägi

FOTO: Eero Vabamägi

FOTO: Eero Vabamägi

Kui mullune aastavahetuse «Õnne» paistis silma püstolitega paugutamise ja unenäoliste stseenidega, nii et osa vaatajaid lausa ära ehmatas, siis tänavune – nagu juba öeldud, 719. osa – on traditsioonilisem. Unenägude maailma seekord ei minda, kuid veidi ootamatuid olukordi tuleb ikka ette.

«Püsse välja ei võeta, aga pauku tehakse ikka,» kostab stsenarist Andra Teede, kes ise tavaliselt võttel ei käi. «Saan siis rohkem fantaasiamaailmas elada ja illusioone säilitada,» põhjendab ta.

Seda osa kirjutas ta detsembri alguses, kuid seriaali ei salvestata selle eetrissejõudmise kronoloogilises järjekorras. Näiteks oktoobris kirjutatud-salvestatud lood võivad ekraanil olla alles järgmisel aastal, mistõttu peab stsenarist täpselt teadma, mida tema tegelased teevad kuu aja pärast ja mida tegid eile.

Peatselt oma armastusluulekogu üllitav Andra Teede nendib, et «Õnne» kirjutamine on ühtaegu suur vastutus ja suur rahuldus. Ta kujutab vaimusilmas selgelt ette, kuidas maainimesed seda üheskoos teleka ette vaatama kogunevad. Nagu tema isegi.

Võte saab läbi kella 15 paiku. Näitlejad maitsevad nüüd laual olnud pidusööke ja siis viiakse nad – kes koju, kes bussijaama. Võttemeeskond siirdub aga järgmisse võttepaika, Evelini (Marika Korolev) juurde, kuhu satub ootamatult koguni kaks näärivana.

Tänaseks on 719. osa juba poolteist nädalat tagasi kokku monteeritud ning jääb vaid üle see 31. detsembril kell 20.30 eetrisse lasta.