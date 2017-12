Otepää MK-etapi saatus selgub homme

Tehvandi spordikeskuse juhi Jaak Mae sõnul olid Tehvandi suusarajad eilse seisuga kohati väga jäiseks muutunud. Kõige kriitilisem olukord oli lasketiirus, kus lumekihti katsid suured lombid. Kehvad olid lood ka teistes tuulele avatud ning loodusliku lumega kohtades. Näiteks Kunimäe ümbruses oli Mae sõnul olukord aga enam-vähem hea.

«Enne homset (tänast – toim) õhtut nulli ei luba ning otsus jääb ülehomse (homse – toim) peale. Praegu rahvas suusatab ja sõita saab, aga iga sulailma tunniga jääb lund vähemaks,» kommenteeris Mae Otepääl valitsevat olukorda.

Suusahüppemäel on olukord veidi parem, sest enne sulailma saabumist suudeti sinna paar päeva kunstlund toota. Hüppemäe maandumisnõlva ülemisele poolele oleks veel lund juurde vaja, kuid seal, kuhu võistlejad eeldatavasti maanduvad, on lumi peal. «Ootame, et sula järele annaks, siis saab hakata nõlva siluma,» ütles Mae.

Nagu öeldud, tehakse otsus MK-etapi toimumise kohta homme. Mae sõnul on raja ääres veel looduslikku lund, iseasi, palju sellest suure sula möödudes alles on. Alles jääva lumega loodetakse suusaradu parandada, kuid seda tuleb ilmselt teha inimtööjõu abil, sest rasketehnikat praeguses olukorras radadele lubada ei saa. «Tehnika kasutamine eeldaks seda, et lumi on ära kuivanud,» selgitas Mae.

On tõenäoline, et kui homme tehakse Otepää MK-etapi toimumise kohta positiivne otsus, vajatakse suusaradade korrastamisel vabatahtlike abi. Täpselt nii, nagu vajati seda 1999. aastal esimese Otepää murdmaasuusatamise MK-etapiga.

«Siis oli see ka paari viimase päeva tegemine, kuid vabatahtlike ja sõjaväe abiga sai lumi suusarajale kokku. Ma arvan, et see võib korduda, sest rasketehnikat praegu kasutada ei saa ning see tähendab, et palju on vaja teha käsitsi,» rääkis Mae.

Kui aga kahevõistluse MK-etapp peaks ära jääma, ei tähenda see Mae sõnul seda, et Eestil oleks tulevikus keerulisem suuri võistlusi saada. Näiteid üksikute etappide ärajäämisest on mitmeid ning Eestiski on kahel korral murdmaasuusatamise MK-etapil üks võistluspäev ära jäänud.

«Rahvusvaheline alaliit saab kindlasti aru, et tegu on loodusjõuga. Kui korraldajad on teinud maksimaalsed pingutused, siis ühekordne ärajäämine ei tähenda, et uut võimalust ei anta,» ütles Mae.