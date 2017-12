Mida vajab Novosjolov Tänaku alistamiseks?

Seaduspärasused, mis kehtivad ühel aastal, ei pruugi järgmisel enam üldse oluliseks osutuda. Ja vastupidi muidugi ka. Tulemuse endaga vähemalt sama tähtis on selle suutlikkus kõnetada publikut ning oma rolli mängib iga hindaja maailmapilt. Mõni armastab rangeid raame, teine vaatab globaalset pilti.

Säärasest põnevast tohuvabohust kooruvadki iga aasta lõpus Eesti spordiaasta parimad, keda pärjatakse Eesti esimese kahekordse olümpiavõitja Kristjan Palusalu järgi nime saanud kuldse Kristjaniga. Kes võidavad need täna õhtul?

Vastavalt aasta sportlase valimise reglemendile moodustub lõpptulemus kolmest eraldi hääletusest – spordiajakirjanike, spordiorganisatsioonide ja rahva omast. Iga kategooria parim teenib viis, teine neli, kolmas kolm, neljas kaks ja viies ühe punkti (võistkondade ja treenerite arvestuses saavad punkte kolm paremat) ning punktide liitmisel moodustub lõppjärjestus.

Võrdsete punktide korral otsustab parem koht spordiajakirjanike hääletusel, mis on ainuke kolmest kategooriast, mille tulemused on juba praegu teada ja avalikud. Eesti Spordiajakirjanike Seltsi liikmete hääletusel moodustusid järgmised pingeread.

Meessportlane: 1. vehkleja Nikolai Novosjolov (MM-hõbe ja EM-pronks), 2. rallisõitja Ott Tänak (MM-pronks), 3. maadleja Heiki Nabi (MM-hõbe), 4. kümnevõistleja Janek Õiglane (MMi 4. koht), 5. jalgpallur Ragnar Klavan (Inglismaa kõrgliiga 4. koht ja Meistrite liigas 16 sekka jõudmine).

Naissportlane: 1. vehkleja Julia Beljajeva (vehklemise MM-pronks ja EM-pronks), 2. freestyle-suusataja Kelly Sildaru (X-mängude kuld- ja hõbemedal, kaks juunioride MM-kulda, MK-etapivõit), 3. tennisist Anett Kontaveit (üks WTA turniirivõit ja kaks finaalikohta), 4. tennisist Kaia Kanepi (USA lahtiste veerandfinaal), 5. Epp Mäe (EM-pronks).

Võistkond: 1. Epeenaiskond (MM-kuld), 2. Ott Tänak – Martin Järveoja (MM-pronks), 3. Paarisaeruline neljapaat (MM-pronks).

Treener: 1. Gheorghe Creţu (võrkpallimeeskonna juhendaja), 2. Natalja Kotova (Julia Beljajeva treener), 3. Kaido Kaaberma (epeenaiskonna juhendaja).

Mis koha saab Tänak organisatsioonidelt?

Meessportlase suhtes võib 99 protsenti kindel olla, et Novosjolov saab esikoha ka spordiorganisatsioonidelt, kelle joon on aastaid olnud konservatiivne ning jäigalt spordialade hierarhiast ja medalitoonist lähtuv.

Näiteks ei saanud mullu meessportlaste seas kokkuvõttes kolmanda koha pälvinud jalgpallur Ragnar Klavan spordiorganisatsioonidelt ainsatki punkti, sest olümpiaala medalit pole tal ette näidata. Samamoodi ei saanud sellest kategooriast punktilisa võrkpallurid Kert Toobal (2015) ja Robert Täht (2016).

Olümpiaalalt võitsid lõppeval aastal medali kolm Eesti meessportlast – Novosjolov, Nabi ja Peeter Olesk (EM-hõbe olümpia kiirlaskmises). Üpris kindlasti hõivavad Novosjolov ja Nabi spordiorganisatsioonide hääletusel esimese ja teise koha. Miks just niipidi? Sest Novosjolovil on peale MM-hõbeda ette näidata ka EM-pronks.

Spordiorganisatsioonide hääletuse kolmanda, neljanda ja viienda koha omanike ennustamine on keerulisem. Kui veel mõne aasta eest võinuks kolmanda koha kindlalt Oleskile anda, siis praegu mitte. Esiteks võitis Olesk kõigest EM-, mitte MM-hõbeda. Teiseks on rivaalideks oluliselt tuntumad Õiglane, Tänak ja Mart Seim (tõstmise MMi 5. koht) ning et esimest korda kuuluvad spordiorganisatsioonide sedelid täies mahus avalikustamisele (kõik saavad teada, kuidas täitis oma talongi näiteks käsipalli- ja vibuspordiliit), siis võib see tulemust mõjutada.