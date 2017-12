Leonhard ja Erich säilitavad Krimmis Eesti ajalugu

Kõike seda räägib Kalling vene keeles, sest suurema osa täiskasvanuelust töötas ta sügavalt venekeelses keskkonnas, ka esivanemate maal Ahtmes, ning unustas oma emakeele ära. «Mul on selle pärast südamest piinlik,» tunnistas ta ausalt.

Leonhard Salman saab eesti keelest kenasti aru ning ka rääkimisega saab ta hakkama, kui seda on aega rahulikult teha. Kiiremini kõneledes läheb aga temagi üle vene keelele, sest nii on tal lihtsam.

Lisalugu

Eestlaste arv vähenes 13 aastaga kaks korda

Kui uskuda Ukraina ja Venemaa rahvaloendusi, siis on end eestlaseks pidavate Krimmi poolsaare elanike arv lühikese ajaga oluliselt vähenenud.

Iseseisva Ukraina ainus rahvaloendus toimus 2001. aastal. Selle andmetel elas Krimmi poolsaarel kokku 674 eestlast, neist 62 Sevastopoli linnas.

Pärast Krimmi annekteerimist viisid Venemaa võimud Krimmis rahvaloenduse läbi 2014. aasta sügisel. Selle küsitluse andmetel elas poolsaarel juba vaid 350 eestlast, neist 42 Sevastopolis. Selle järgi tuleb välja, nagu oleks 13 aastaga eestlaste arv Krimmis vähenenud peaaegu poole võrra.

Peamine põhjus võib olla selles, et sureb ennast eestlasteks pidav vanem põlvkond, aga noorem põlvkond, kellel on vanemad eri rahvusest, ei pea end enam eestlaseks, vaid pigem paneb end kirja venelasena. Näiteks selle järgi, mis on kodune keel.

Eesti juurtega inimesi elab Krimmis kindlasti palju rohkem kui neid, kes peavad ennast eestlaseks. «Me arvame, et üldse elab Krimmi poolsaarel umbes 5000 inimest, kes on eesti juurtega,» ütles Krimmi eestlaste ühenduse juht Olga Skriptšenko, kes on Leonhard Salmani tütar. Iga-aastastel eestlaste ühenduse korraldatavatel eesti kultuuripäevadel, mis toimuvad üle Krimmi sealsete eestlaste ajalooga seotud kohtades, osaleb tema sõnul kuni sada inimest.

Eesti keele oskus on loomulikul teel kadumas. Seda oskav vanem põlvkond sureb välja, aga noorematest oskavad seda ainult need üksikud, kes on käinud Eestis õppima, näiteks 30-aastane Polina Pronina Krasnodarkast. Skriptšenko hinnangul võib eesti keele oskajaid Krimmis üles lugeda kahe käe sõrmedel.

Venemaa 2014. aasta loenduse andmetel väitis aga 350st end eestlasena kirja pannud Krimmi elanikust lausa 214, et oskab eesti keelt. Postimehe hinnangul ei ole see reaalne arv. Samast statistikast tuleb näiteks välja, et Sevastopolis väitis end eesti keelt oskavat 47 inimest, samal ajal kui eestlasena pani end loenduses kirja 42 inimest. Sevastopoli eestlaste pealiku Erich Kallingu hinnangul aga oskab eesti keelt kohalikest eestlastest vaid kolm inimest.

Reaalsemad on Ukraina 2001. aasta rahvaloenduse andmed, mille järgi nimetas 674 eestlasest eesti keelt oma emakeeleks 91 inimest. PM