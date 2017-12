Rektori ootamatu surm tõi Tartu Ülikooli leina ja keeruka olukorra

Edasi arutasid rektoraadi liikmed koosolekul, kelle võiks esitada senatile rektori kohusetäitja kandidaadiks. «Rektoraat leidis üksmeelselt, et kõige sobivam kandidaat on Tõnu Lehtsaar, kes on näidanud ennast tasakaaluka juhina ja 2007. aastal rektori kohuseid juba täitnud,» lausus Soosaar.

Tartu Ülikooli nõukogu liige Tõnu Lehtsaar (57) on religioonipsühholoogia professor ning täidab praegu ülikooli töötajate nõustaja ja kaplani ülesandeid.

«Võtsime temaga ühendust ja küsisime, kuidas ta sellesse ettepanekusse suhtub,» ütles Soosaar. «Ta oli nõus, oli valmis kohe rektoraadiga kohtuma ja tuli ka koosolekule.»

Otsuse rektori valimiste väljakuulutamise kohta teeb Tartu Ülikooli nõukogu.

Koosoleku üks päevakorrapunkte oli rektor Volli Kalmu ärasaatmine. «Rektoraat vaagis võimalusi ja leidis, et kui võimalik, võiks see toimuda ikkagi sellel aastal,» ütles akadeemiline sekretär. «Samal ajal konsulteeriti ka lesega ja ühiselt leiti, et laupäev, 30. detsember kell 11 on sobiv aeg.»

Volli Kalm saadetakse viimsele teekonnale Tartu Ülikooli aulast. Järelehüüete raamat rektorile on avatud peahoone fuajees. Leina tõttu jääb ära 2. jaanuariks kavandatud rektori uue aasta vastuvõtt ülikooliperele.