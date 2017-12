Hukust päästetud kutsikad said kõik jõuluks oma kodu

Kui päästjad tollel 4. detsembri päeval sündmuskohale läksid, oli neil teave kahest loomast, kes on truupi kinni jäänud. Ummistunud ja pikast teetruubist taskulambiga sisse piiludes vaatas neile sealt aga vastu kolm paari silmi.

Nälginud ja metsikud

Kui kolm kutsikat, kes ajasid hambaid irevile ning olid juba üsna metsikuks muutunud, olid päästetud, tuli välja, et truupi on jäänud veel kaks kutsikat. Päästeoperatsioon kestis üle poole tunni.

Pesakonnas oli kuueski kutsikas, kelle lahked kohalikud olid juba varem endale võtnud.Päästetud kutsikad täiesti näljas polnud, sest külaelanikud olid neid näinud ja loomadele toitu viinud.

Nüüd on teetruubist päästetud viiest kutsikast kõik endale kodu saanud. Peale Magnooliat sai veel 21. detsembril koju viies kutsikas Maurus. Kui Magnoolia uus kodu on Pärnus, siis tema vennad Meeko, Mambo ja Maurus leidsid pere Tartus. Kutsikas Matai elab Lääne-Virumaal Vinnis.

Viimasena sai teetruubist päästetud viiest kutsikast 21. detsembril koju koerapoiss Maurus. | FOTO: Kristjan Teedema

Koeratüdruk Magnoolia uus kodu on aga Eneken Orupõllu peres Pärnumaal Häädemeestel. Eneken Orupõld kuulis Mustvee vallas ringi uitavatest kutsikatest sõbralt, kes jagas sotsiaalmeedias postitust, milles kohalik inimene andis teada halvas seisus loomadest ja otsis neile kodu.

«Kuidagi kõnetas see lugu meid. Juttu on olnud ammu, et meil on ruumi ja tahtmist veel üks koer võtta. Aeg oli õige kutsika jaoks,» rääkis Eneken Orupõld, kellel on kodus emane mops ja varjupaigast võetud kass.

Esialgu soovis Eneken Orupõld võtta samast pesakonnast teise emase kutsika, kes leiti varem ja sai hoiukodu. Et aga hoiukodu pakkuja ei raatsinud teda enam ära anda, sai Pärnumaal kodu pesakonna teine koeratüdruk. Eneken Orupõld ütles, et ta olnuks valmis võtma ka kaks koera. Kuna tal on kodus emane koer ja emaseid rohkem pesakonnas polnud, tuli aga leppida ühega.

Orupõllu pere ei otsinud uut koera otseselt varjupaigast, see oli lihtsalt juhus. Et hüljatud loomade postitusi jagatakse sotsiaalmeedias tihti, üritab Eneken Orupõld nendest mööda vaadata, sest tal hakkab kurb, et inimesed nii halvasti loomadega käituvad.

Kiiresti sõbraks

Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuhi Kirke Roosaare sõnul on Mustvee valla kutsikad sügisest peale kolmas suurem pesakond, kellele on head inimesed kodu pakkunud. Neljas pesakond, kus on seitsmekuused loomakesed, ootab veel kodu.

Varjupaika saabudes olid teetruubist päästetud kutsikad üsna kehvas seisus, väga kõhnad ja näljased ning ka väga pelglikud. «Nende vanus on aga selline, et üsna kiiresti muutusid nad sõbralikuks,» rääkis Kirke Roosaar.

Mustvee vallast leitud kutsikate päritolu ja nende ema kohta pole midagi teada. Kirke Roosaar arvas, et suure tõenäosusega viis südametu inimene nad maantee äärde surema. Sama arvab ka mittetulundusühingu Voore tuletõrjeseltsi juhatuse liige Kaljo Lalin, kes 4. detsembril koos poja Taivo ja pojapoja Henriga olid need mehed, kes päästeameti teate peale kutsikaid päästma läksid.

Häädemeestel elab Magnoolia majas. Selle ümber on kinnine hoov, kus koer saab väljas ringi joosta. Eneken Orupõld on väga tänulik oma tuttavale, kelle postitus tõi talle uue pereliikme.

Küll nad kõik sõbrunevad

Kas detsembri alguses päästetud kutsika nimeks jääb Magnoolia, seda ei osanud ta eelmisel nädalal öelda.

«Magnoolia on kena nimi, aga võib-olla pole üle hoovi suupärane hõigata. Mõtlesime, et vaatame näkku ja otsustame. Pole välistatud, et paneme koerale uue nime,» rääkis ta.

Eneken Orupõld ei muretsenud, kas uus pereliige hakkab teiste loomadega läbi saama. Et mops on tema sõnul kõige sõbralikum koeratõug, pole see probleemiks. Muret ei tohiks valmistada ka kass, kes on samuti leplik.