Kesklinna kooli lastel tuleb veel pisut käia õhtuses vahetuses

Ehitustööde käigus ilmnenud ootamatuste pärast tuleb neil aga veel natukene oodata.

Et Kesklinna kool on õpilaste arvult aasta-aastalt aina suurenenud, otsustas Tartu linnavalitsus ehitada välja kooli ühe, 1965. aastal kerkinud hoone katusekorruse. Sellega lisandub 380 ruutmeetrit pinda ning lastele 80 õppekohta.

Kahjustusi polnud näha

Muu hulgas oli kavas ka restaureerida ajaloolise, 1912. aastal ehitatud maja fassaad ja ehitada selle pööningule välja kabinetid, mis hakkavad teenindama algklasside osa.

Nüüd on aga selge, et uue aasta alguses uutes ruumides koolitöö veel ei alga. Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv selgitas, et ehitustööde lõpetamine lükkus hilisemaks, sest ajaloolise koolimaja ehitustööde käigus ilmnes, et pööningu puitkonstruktsioonides on rohkem kahjustusi, kui projekti järgi esialgu eeldati. Need kahjustused polnud enne tööde alustamist silmaga nähtavad.

Kuna vahelae puittaladel oli rohkelt niiskus- ja mädanikukahjustusi, tuli neid välja vahetada, sama oli vaja teha katuseneelude puitosadega.

Pööningule tulevad ventilatsioonikamber, õpetajate tuba ja sanitaarruumid ning kahjustatud konstruktsioonid on vaja välja vahetada enne nende ehitamist, sest hiljem pole seda enam võimalik teha ilma suurema lammutuseta.

«Selle võrra tööde maht suurenes ja teisi töid ei saanud enne edasi teha, kui need puudused on kõrvaldatud,» ütles Priit Metsjärv.

Vanaviisi edasi

Metsjärv rõhutas, et tegu pole töövõtja viivitusega, vaid töö käigus ilmnenud puudustega.

Kesklinna kooli direktori Kersti Vilsoni sõnul oli esialgu tõesti kava lõpetada õppetöö õhtuses vahetuses juba koos teise veerandi lõpuga. Selles, et tööd lükkuvad kuu aega edasi, direktor suurt probleemi ei näe.

Et õhtune vahetus on koolis juba tükk aega olnud, siis tema arvates veel natukene ootamist midagi hullemaks ei tee. «Koolielu see ei mõjuta. Kõik kulgeb jaanuaris samamoodi, nagu seni,» lausus Kersti Vilson.

Priit Metsjärv on veendunud, et rohkem kui veebruari alguseni pole vaja töid pikendada.

Kui esialgu pidi Kesklinna kooli laiendamine maksma natukene üle miljoni euro, siis ootamatud tööd lisasid sellele veel 37 667 eurot.