Tartu leinab

Teade Volli Kalmu ootamatust surmast raputas nii akadeemilist peret kui ka kogu avalikkust. President Kersti Kaljulaid kirjeldas sügavalt isiklikus järelhüüdes Volli Kalmu kui põhjalikku ja julget tegutsejat.

Sirge seljaga juht

Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere meenutas Volli Kalmu eile Tartu Postimehele kui selge jutu, sirge selja ning hästi läbi mõeldud vaadetega teadlast ja juhti, kelle lahkumise tähendust mõistab Eesti teadlaskond alles mõne aja pärast.

Soomere rõhutas, et kuna Tartu ülikoolil on eestikeelse hariduse andmise kaudu võtmeroll Eesti riigi, rahva ja kultuuri püsimajäämisel, on täiesti erakordne ka Tartu ülikooli juhi roll ning sedavõrd erakordne ja tähendusrikas on ka selle juhi lahkumine.

«Olen mõelnud, et teadusmaastik ja selle juhtimine on halastamatum kui paljud muud tegevusvaldkonnad: lisaks sellele, et olla tugev juht, peab olema tugev ka teaduses – kui sa seda ei ole, oled üldjuhul ka juhina ei keegi,» arutles Soomere.

Tartu linnapea Urmas Klaas kohtus möödunud nädalal Volli Kalmuga kolm korda. Esmaspäeval peeti ülikooli uue rektoraadi ja uue linnavalitsuse esimene töökoosolek, kolmapäeval oli kohtumise teemaks kliinikumi tulevik ja neljapäeval trehvati vilksamisi. «Ta lehvitas mulle eemalt, ise kuhugi kiirustades. See tervitus jäi viimaseks,» tõdes Urmas Klaas.

Volli Kalm oli linnapea sõnul Tartu ülikooli üks olulisemaid teerajajaid, meie akadeemilise maailma ja haridusmõtte kujundajaid. «Kalm oli visionäär, kes nägi ja püüdis nii tema juhitud ülikoolile kui ka linnakeskkonnale leida euroopalikke ja maailmateadusest kantud vaateid,» ütles Urmas Klaas.

Tartu linnavolikogu esimees ja ülikooli arhiivinduse professor Aadu Must rääkis, et kuna tema on pärit Torist, Volli Kalm aga Vändra kihelkonnast, siis oli nende vahel tunda teatud kodukandisolidaarsust.

Musta sõnul oli Volli Kalm sügavalt missioonitundega mees. «Ta oli tähtis isik, kuid selle juures hämmastavalt soliidne ja tagasihoidlik, edevust oli temas küll väga palju vähem, kui mõnedel sama positsiooniga meestel enne teda on olnud,» märkis Must. Samas möönis ta, et rektor ei üritanud kunagi olla liiga avatud või liiga sõbramees, ennekõike oli ta rahulik ja hea kolleeg.

Tõsised valikud

Ülikoolile on olukord kindlasti väga keeruline, kuid tuleb minna edasi, selline on elu pragmaatika, tõdes Aadu Must. «Eks see on killuke elu ennast. Ülikoolil tuleb teha tõsiseid valikuid,» ütles ta.

Volli Kalmu ärasaatmine toimub laupäeval, 30. detsembril algusega kell 11 Tartu ülikooli aulas.