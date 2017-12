Piparkoogivõistluse võitja unistab oma kohvikust

Piparkoogihooaja varase alguse põhjuseks oli lehest loetud uudis. «Lõin reedese (15. detsembri – toim) Postimehe lahti ja lugesin sealt, et viimane võimalus on osaleda piparkoogivõistlusel,» meenutas Lilli-Mai Mihhailova kahe nädala tagust aega. Terve järgmise päeva mõlgutas ta mõtteid, millist tööd võistlusele üles anda ning milline tainas selle tarvis teha.

Kätte jõudis 17. detsembri hommik ehk eelviimane päev enne võistlustööde saatmise tähtaega. «Ärkasin üles, panin jalad hopsti sussidesse ja läksin tainast valmistama,» kirjeldas Lilli-Mai Mihhailova. Selleks hommikuks oli tal küpsenud kindel plaan valmistada piparkoogisõlg.

Närvesööv ootamine

Idee tuli Eesti Vabariigi 100. aastapäevale mõeldes. «Kõik räägivad muudkui, et Eesti sada ja Eesti sada. Ma siis mõtlesin, et mis võiks selle sümboliks olla,» märkis Mihhailova. Siis meenus talle kunagi isa raamaturiiulis nähtud raamat «Eesti sõled», mille kaant ehib uhkete nikerdustega kuhiksõlg.

Raamatut tal endal käepärast polnud, seega kaunistas ta piparkoogisõle mälu järgi. Tema valmistatud piparkoogist sõlg on raamatu kaanel ilutseva sõlega äravahetamiseni sarnane.

Et piparkoogisõlg oma vormi hoiaks, kattis Mihhailova kummuli keeratud kausi tainaga. Seejärel asus ta sõlele kaunistusi külge sättima ning siis läks küpsetis ahju.

«Tegin taina pähklijahust ja see on tavalisest tainast veidi rasvasem. Kartsin, et viimati ei hoia tainas ahjus vormi ning hakkab kuumaga liialt sulama,» meenutas Mihhailova võistlustöö valmimise närvesöövamaid hetki.

Pärast koogi ahjust välja võtmist tuli kannatlikult oodata, sest kaunistama ja viimistlema sai asuda alles pärast selle jahtumist. Kaunistamisel mõtles Mihhailova, et glasuur on ehk liiga tavaline lähenemine, ning otsustas kasutada sõle kaunistamiseks hõbedast ja musta toiduvärvi.

Kokku kulus piparkoogisõle valmistamiseks üheksa tundi. «Alustasin võistlustöö küpsetamist õhtul kell seitse ja lõpetasin varahommikul kell neli,» sõnas Mihhailova.

Kinkis toimetusele

Tänavuse piparkoogivõistluse võitja pole osalenud ühelgi toidukonkursil, kuigi küpsetamine on talle olnud lapsest saadik südamelähedane ning eri eluetappidel on see talle ka elatusallikaks olnud.

Mõni aasta tagasi pidas Lilli-Mai Mihhailova koos ema Maimu Mihhailovaga Tartus kohvikut Tüse Tort & Krõnksus Kringel. «Kahjuks jäi ema pensionile ja siis pidime kohviku sulgema, üksi ma poleks jõudnud seda vedada,» märkis Lilli-Mai Mihhailova.

Pärast seda pani ta tööle Vasula Rotaks-Ri lihapoe kulinaariaosakonna. «Töötasin seal poolteist aastat, paraku sain oktoobris koondamisteate,» lisas ta mõtlikult.

Nüüd soovib piparkoogivõistluse võitja, et saaks veel kord võimaluse uuesti kohvikut pidada. «Ootan õiget aega ja uusi väljakutseid,» ütles Lilli-Mai Mihhailova. «Päris üksi kohvikut pidada on ehk keeruline, aga kui leiaks kellegi, kes sarnaselt minuga on südamega asja juures, siis ootan huviga.»

Tartu Postimehe piparkoogivõistlusel soovib ta, kui on võimalik ja asjaolud sobivad, ka edaspidi osaleda. «See on nii tore ettevõtmine, rahvas räägib ja ootab seda võistlust alati ning seepärast mõtlesingi, et peaks ka korra ära proovima ja töö võistlusele saatma,» rääkis tänavune võitja, kes oma uhke võidutöö kinkis Tartu Postimehe toimetusele.