Kane, isegi Messist ja Ronaldost suurem

Soosikud tegid eeldatavalt veidi väetimatele vaid ühe pisikese pühadekingituse. Seejuures võis Manchester United 2:2 viigi üle Burnleyga isegi rõõmu tunda, sest Jesse Lingardi õhtu teine tabamus päästis väljakuperemeestele punkti alles kohtuniku antud üleajal.

Kõigi Eesti jalgpallisõprade rõõmuks kirjutas kolm punkti tabelisse Liverpool, kes nüpeldas viimasel kohal asuvat Swanseat 5:0. Võõrustajate poolel tegi taas 90 minutit kaasa ka Ragnar Klavan, keda peatreener Jürgen Klopp eelistas vigastuspausilt naasnud Joel Matipi keskkaitsekaaslasena Dejan Lovrenile.

Viis meeskonna õhtusöögile

Pika mängupäeva peategelaseks kerkis esimesena õhtule saanud Tottenhami ründetuus Harry Kane, kes sahistas 5:2 võidukohtumises Southamptoni võrku koguni kolm korda. Need tähistasid Inglismaa koondise esitäpsusküti lõppeva aasta 54., 55. ja 56. tabamust.

Kane jättis tänavuse kaheksanda kübaratrikiga seljataha Lionel Messi enda – argentiinlane on rahvuskoondise ja FC Barcelona särgis anno 2017 jooksul täpne olnud 54 korda. Ühelgi viies Euroopa tippliigas elatist teenival palluril pole ette näidata Kane’ist ja Messist paremat näitajat. Ühtlasi murdis mitme asjatundja kinnitusel täiuslik ründaja Kane ses arvestuses Messi ja Cristiano Ronaldo seitsme aasta pikkuse ainuvalitsemise. Oluline on lisada, et kui Kane pidas 52, siis nii Messi kui Ronaldo üle 60 kohtumise.

Kane’ist sai ka ühe tähendusrikka Inglismaa liiga rekordi ainuvaldaja. Enne eilset jagas ta toda au legendaarse Alan Sheareriga, kuid lisaks hangitud kolm kolli viisid Kane’i Premier League’i saldo kalendriaastaga juba 39 väravani.

«Su aasta on olnud võrratu. Sa väärid seda rekordit täielikult. Hästi tehtud, jätka samas vaimus!» läkitas Shearer troonipärijast kaasmaalasele Twitteri vahendusel õnnitluse.

«Messi ja Ronaldo on jalgpalli nii kaua valitsenud, nad on kõigi aegade parimad. Mulle on suur au juba see, kui mind nendega võrreldakse. Aga täna kutsun meeskonnakaaslased õhtusöögile, et neid vääriliselt tänada,» sõnas aasta harvanähtavalt võimsas hoos lõpetanud Kane ise. Nimelt sahistas ta eelmises kohtumises läinud laupäeval ka Burnley võrku kolm korda.

«Ta on täna sel positsioonil maailma esinumber. Öelge, kes on parem?» kiitis hoolealust Tottenhami peatreener Mauricio Pocchetino. «Olen siin oldud veidi enam kui kolme aasta jooksul Harryt alati kiitnud ja teistele eeskujuks toonud. Seda sugugi mitte üksnes tema väravate, vaid esmaklassilise suhtumise, tööeetika ja professionaalsuse tõttu.»

Kas 24-aastane Kane suudab ületada ka Sheareri absoluutse tippmargi – 260 väravat Inglismaa kõrgliigas (Kane’i nimel praegu 96)? «Alan skooris stabiilselt terve kümnendi vältel, see oli imeline. Harry liigub samal rajal, aga väga pikk tee on veel minna,» vastas Pocchetino.

Klopp: rünnak pole esmatähtis

Liverpooli pealik Klopp pidi aga enne eilset heitlust taas vastama küsimusele: kus on tasakaal ründamise ja kaitsmise vahel, teisisõnu, miks ollakse suutelised igas olukorras nii skoorima kui palli enda võrku laskma?

«Jalgpallis pole paremat asja, kui kaitsta kümne ründava iseloomuga mängijaga. Ka meie püüdleme sinnapoole, ehkki on selge, et sa ei saavuta seda kunagi. Iga meie mängija teab, et kõik algab kaitsest. Mitte keegi ei lähe väljakule teadmisega, et kaitses pole vaja töötada. Me ei mõtle enne rünnakule kui kaitsele. Näiteks Arsenali vastu oli meie joonis ilmselt 4-5-1,­» meenutas Klopp äsjast 3:3 viiki Arsenaliga.

FAKTIKAST I

Suurimad väravakütid 2017

1. Harry Kane 56 (52 Tottenham + 4 Inglismaa)

2. Lionel Messi 54 (50 Barcelona + 4 Argentina)

3.-5. Cristiano Ronaldo 53 (42 Real + 11 Portugal)

Edinson Cavani 53 (50 PSG + 3 Uruguay)

Robert Lewandowski 53 (44 Bayern + 9 Poola)

FAKTIKAST II

Inglise liiga

20. VOOR

Liverpool – Swansea 5:0, Tottenham – Southampton 5:2, Manchester United – Burnley 2:2, Chelsea – Brighton 2:0, Huddersfield – Stoke 1:1, Watford- Leicester 2:1, Bournemouth – West Ham 3:3, West Bromwich – Everton 0:0.

Täna mängivad Newcastle – Manchester City ja homme Crystal Palace – Arsenal.

Punktid: 1. Manchester City 55 (19 mängu), 2. Manchester United 43 (20), 3. Chelsea 42 (20), 4. Liverpool 38 (20), 5. Tottenham 37 (20), 6. Arsenal 34 (19), 7. Burnley 33 (20), 8.–9. Leicester ja Everton 27 (20), 10. Watford 25 (20).