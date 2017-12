Mainekad reisiväljaanded soovitavad reisisellile linnu

Lonely Planet – Sevilla, Hispaania

Sevilla | FOTO: Thomas Dressler/ Vida Press

Kümne viimase aastaga on Sevilla läbi teinud tõelise muutuse. Kui veel aastaid tagasi oli Sevilla liiklusummikutest väsinud metropol, mis kutsus huvilisi vaid oma imelise ajalooga, siis nüüd on linnast saanud jalgrataste ja trammide uhkus. Samuti töötavad linlased hoolsalt selle kallal, et Seville loomingulist minevikku taaselustada. Seville püüdlused pole jäänud märkamata. Nimelt korraldatakse tuleval aastal Andaluusia pealinnas Euroopa filmide 2018. aasta autasustamine. Linna ilu on püüdnud filmilindile ka ülipopulaarne teleseriaal «Troonide sõda». Sevilles on käimas tõeline kunsti ja loomingulisuse renessanss, praegu tähistatakse ka linnakesest pärit barokiajastu kunstniku Bartolomé Esteban Murillo 400. sünniaastapäeva. Korraldatakse kunstiväljapanekuid ja üritusi.

Rough Guides – Newcastle, Inglismaa

FOTO: High Level/REX/ Vida Press

Põhja-Inglismaad külastavad turistid seavad sammud enamasti Liverpooli ja Manchesteri, kuid Rough Guides’i arvates on 2018. aasta hea aeg just Newcastle’i tähesäraks. Tuleva aasta suvel korraldatakse seal suurt põhja näitust. See on kahe kuu pikkune pidustuste ja näituste jada, kus näidatakse Põhja-Inglismaa ajalugu ning kuidas sealsed loomeinimesed on aidanud vormida meie nüüdismaailma. Peaele põnevate väljapanekute korraldatakse palju kontserte, teatritükke ja muid kunstiüritusi. Newcastle’is on kahtlemata avastamist väärt ka kohalik kultuur. Siinsed elanikud on kuulsad oma sõbralikkuse ja külalislahkuse poolest. Samuti on Newcastle’i ööelu erakordselt elav, restoranides pakutav toit maitsev ning muuseumid suisa fantastilised. Linn hiilgab ka oma arhitektuuri poolest ning üldiselt on sinna reisimine küllaltki soodne.

Travel + Leisure – San Miguel de Allende, Mehhiko

FOTO: Yaacov Dagan / Alamy/ Vida Press



San Miguel on tõeline Mehhiko koloniaalajastu aare oma mõnusa väljaku El Jardíni, vabaõhukohvikute ja roosa kiriku Parroquia de San Miguel Arcángeliga. San Miguel de Allende märksõnaks on kunst ja tekstiil – nii mehhiklased kui ka turistid tulevad siia riigi parimat käsitööd hankima. Siin asub ka endine tekstiilivabrik Fábrica La Aurora, misllest on saanud nüüdiskunstigalerii. Kuigi võimsate ajalooliste hoonete vahel asuvad maitsvat Mehhiko toitu pakkuvad restoranid, tasub laud reserveerida Rosewood San Miguel de Allende Luna katusel asuvas tapa-baaris, kust avaneb imeline vaade linnale. Klaasike Margaritat sobib hästi kokku San Migueli kirikutippudega päikeseloojangul.

National Geographic – Harar, Etioopia

Harar Etioopias | FOTO: Hemis / Alamy / Vida Press

Harar on tõeline avastamata pärl Ida-Aafrikas. Unesco maailmapärandi nimistusse kuuluv Harari vanalinn koosneb pisikeste tänavate labürindist, mille seinad on võõbatud nii erksatesse kui ka pastelsetesse toonidesse. Etioopiasse reisivad turistid avastavad enamasti riigi põhjaosa, mistõttu jääb neil imekaunis Harar nägemata. Harar on tuntud kui pühakute linn, kus asub 82 imekaunist mošeed. Huvitaval kombel on siin linnas ka Etioopia parim õlu, kvaliteetseim kohv ning tugevaima toimega uimastav taim khat. Harar on huvitav ka sellepoolest, et öösiti on hüäänid siin oodatud külalised. Nad puhastavad linnatänavaid toidujääkidest ja olemas on ka hüääni-inimesed, kes kiskjaid öösiti toidavad.

CNtraveler – Guadalajara, Mehhiko

FOTO: Ivan Vdovin / Alamy/ Vida Press

Guadalajara jääb tihti täiesti õigustamatult Mehhiko pealinna México varju. Peale selle, et Guadalajara on tekiila sünnipaik, on linn tuntud Mercado San Juan de Dios poolest, mis on suurim Ladina-Ameerika siseturg. Samuti asub siin UNESCO pärandi nimistusse registreeritud Hospicio Cabañas, kus seinu kaunistavad José Clemente Orozco maalingud. Peale selle on Guadalajara muutumas Mehhiko kunsti ja disaini, aga ka maitsva toidu ja pidustuste sihtkohaks. Kõike seda võib leida linna loomingulisest Colonia Lafayette piirkonnast, kuhu tasub minna jalgsi. Siin asuvad kaunid koloniaalajastu hooned kõrvuti modernsete arhitektuurisaavutustega, mõnusad alleed, värvilised joonistused seintel ning nii turistide kui ka kohalike armastatud restoranid. Kahtlemata tuleks veeta päev või kaks La Rojeñas asuvas 200 aasta vanuses Jose Cuervo tekiilavabrikus ning lähedal olevate hiiglaslike agaavipõldude vahel.