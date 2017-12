Näärilaua retro - soovitusi köögikirjanikult Maire Suitsult

Kartulisalat, nn kasukast tuletatud sametsalat, singirullid riivjuustu ja majoneesiga, marineeritud paradiisiõunad, kõrvits või männiseened, omatehtud õhukesed piparkoogid ja rosinatega kaerapätsid, mõni vormi- või plaadikook, tuletab toiduajakirjanik ja köögikirjanik Maire Suitsu meelde roogi, mida ta kaheksakümnendail aastavahetustel tavaliselt lauale pani.

«See valik kinnistus minu pere peomenüüsse juba seitsmekümnendatel,» ütleb Suitsu, kellest sai Eesti iseseisvudes pärast Lilian Kosenkraniust uus tuntud telekokk ning kes tutvustas eestlastele ajakirjandusveergudel ja raamatutes uudseid kokandustuuli, seda ka Hildur M. Soku nime all.

Maire Suitsu peolaud 1980. aastatest, kus on kõik tema tollased piduroad - kartuli- ja punane salat, kanasült, lihasekser, marineeritud männiriisikad. | FOTO: Erakogu

Põhiline vana-aastaõhtu reegel oli eestlastel ikka see, et eri toite oleks laual võimalikult palju.

Tema pidulik külmlaud oli tollele ajale küllalt iseloomulik ja ega praegusedki toidukaanonid ole enamikku tollasest klassikast kodudes kõrvale tõrjunud. Peotoitude nimekirja kuulusid tihti veel täidetud munad, pikkpoiss munaga, pasteedisiilid, suured einevõileivad, liha- ja kalasekser või lihapallid külmkastmega – kuidas kellelgi. Ainult rosoljet, mida pakuti palju ka Suitsu tutvusringkonnas kodupidudel, ta tolleaegse tulisoolase ja vänge maitsega tünniheeringa pärast ei armastanud.

Kui toidud olid laual olemas, polnud vaja muretseda ja köögi vahet joosta ning sai rahulikult vaadata televiisorist Kesktelevisiooni aastavahetuse kultussaadet «Kutsuv tuluke». Isegi sõprade juures külas käies kordus sama muster, kui just vana-aastaõhtut kusagil restoranis või klubis ei veedetud: külm laud ja televiisori vaatamine. «Et Eestis kehtis Moskva aeg, võetigi uut aastat vastu koos Moskvaga,» räägib köögikirjanik.

Morss ja mustasõstranaps

Põhiline vana-aastaõhtu reegel oli eestlastel ikka see, et eri toite oleks laual võimalikult palju. See tähendas vana uskumuse järgi toiduküllust ka järgmiseks aastaks. Iseasi oli, et nõukogude aja kaubapuuduse ja toidudefitsiidi tõttu ei saanud sellest sugugi iga kord kinni pidada ning tasahilju kippus komme unustusse vajuma. Peolaud sõltus sellest, mida kätte saadi, kas elati linnas või maal, ning ka pere jõukusest. Oli neid, kelle menüüs oli ka kalamari või böff, toores muna keskel. Mõnel pool, kus näärikombed nõudsid vähemalt kaheteistkümne ehk iga järgneva aasta kuu kohta ühe toidu olemasolu, loeti teinekord toiduks ka joogid.

Paljud valmistasid näärideks neidsamu toite, mida Suitsu kodus kanti lauale pigem jõuludeks ja mida jäi mõnes peres tihti üle ka aastavahetuseks. Sealihasült, verivorstid, seapraad, hautatud hapukapsad, marineeritud kõrvitsa- või õunasalat, hapu pohlamoos... Sinna lisandusid ahjukartulid, koduõlu, paiguti veel praegugi peolaua kohustuslik komponent morss ja mõni koduaia marjadest naps. Suitsu peres segati mõnusat morssi omatehtud musta aroonia siirupist. Teine pidujook oli mustasõstranaps. Selliste kodulikööride valmistamine sai hoogu juurde Mihhail Gorbatšovi n-ö kuiva seaduse aegadel: marjadest, suhkrust ja viinast liköör pandi juba suvel pimedasse kappi või voodi alla näärideni tõmbama.

Köögikirjanik: Maire Suitsu oli üks esimesi, kes vabaduse tulles eestlastele muu maailma kokandusvärve tutvustas. Nüüd pani ta kirja oma meenutused nõukogude aja köögist. | FOTO: Jaan Heinmaa

Kuigi Suitsu ei pea end eriliseks toiduga eksperimenteerijaks, oli tal paar-kolm pidulikku enda leiutatud firmarooga ometi. Külalised tulid, istusid lauda, vaatasid road üle ja kui nende lemmikroog puudu oli, küsisid kohe: aga miks seda täna pole? Näiteks õhukesed piparkoogid või punane salat, mille ta tuletas pere sibula- ja heeringatõrksuse pärast kasukast ning sametsalatist kokku – sinna ei läinud sisse soolaheeringat ega sibulat ning see koosnes riiviga peenestatud juurviljadest ja õunast. Teine hitt, millega ta oma külalisi peibutas, oli grillkanast tehtud kanasült. «Nii kaheksandal kui ka üheksandal kümnendil oli kana Tallinnas kõige kättesaadavam lihaliik. Eriti populaarsed olid grillkanad, mille filee ilmus lõikudena peolaudade sekseritesse, kodusematel koosviibimistel söödi aga portsjoniteks jagatud kana sõrmede vahelt,» kirjutab Suitsu oma äsja ilmunud söögimälestustes «Eks elati ju ennegi». Tema sült oli tegelikult ehtsa keedusüldi järeleaimamine, kus kohtusid grillkanatükikesed, želatiin ja Jugoslaavia defitsiitse kukesupi Kokošja Juha läbi sõela kurnatud vedelik, praeguste kanaleemekuubikute sotsialismiaegne asendaja. Süldivormide asemel läksid tollasel taaskasutuse hiilgeajal käiku Merevaigu sulajuustu tühjad topsid.