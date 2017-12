Ida-Virumaal alustab bitcoin'i kaevandus

Eesti Energia ja Blockhive alustasid koostööläbirääkimisi tänavu teisel poolaastal, et leida krüptokaevandusele optimaalseim asukoht Enefiti Tehnoloogiaparkides.

Blockhive’i jaoks olid olulised aspektid Eesti Energia koostööpakkumises: kiire tarne; suured liitumisvõimsused koos perspektiiviga laieneda tulevikus kümnete MWni, samuti sobivate tootmishoonete olemasolu ja konkurentsivõimeline elektrienergia hind, selgitas Eesti Energia esindaja.

Tema sõnul on eduka koostöö aluseks on kindlasti ka Narva Balti elektrijaamas töötav baasvõimsust tagav energiatõhus koostootmisplokk ning asjaolu, et aastaks 2020 moodustavad 40 protsenti toomisportfellist taastuv- või alternatiivenergiaallikad.

Alates tänavu sügisest pakub Eesti Energia tööstusettevõtetele võimalust rajada oma tootmine otse elektrijaama külje alla, säästes sellega mitukümmend protsenti elektrikuludelt, sest puuduvad tavapärased võrgutasud. Seni on olnud energiamahukatele ettevõtetele elektri hind Eestis oluliselt – 10–20 eurot MWh – kallim võrreldes piirkonna konkurentriikidega.

Läbi otseliinide suudab Eesti Energia pakkuda tingimusi, mis muudab siinse tootmise konkurentsivõimelisemaks ka Skandinaavia riikidega võrreldes, lausus ta. Kui tavajuhtudel võib energiamahuka tootmise elektriliinidega liitumise kulu ulatuda miljonitesse, siis elektrijaama territooriumil on väga tugev infrastruktuur olemas ning seeläbi on liitumiste rajamine kordades soodsam.

Enefit Narva tehnoloogiapargi järgmiste klientide hulgas on nii ehitusmaterjalide tootja kui ka tehnoloogiaettevõtted.

KOMMENTAAR

Margus Poola

Agrello finantsjuht

Meie ettevõte teeb Blockhive’iga koostööd, seda küll mitte konkreetses krüptokaevanduse projektis. Eestis on sarnast äri tegevaid ettevõtteid teisigi, kuid keegi nendest ei ole nii suurelt ette võtnud.

Krüptorahakaevandamise äris määrab äri suuruse ja tulususe paljus see, millist konkreetset krüptoraha keegi kaevandama asub. Eestis on selle ärisuuna arengu piire raske ette näha, see sõltub suuresti krüptorahade turu üldisest arengust ning krüptoraha hinnast, mida on keeruline ennustada. Kindlasti ei suuda Eesti kaevandajad olulist osa kogu krüptorahade mahust kaevandada.

Blockhive’i tegevuse tehnoloogiline mõte seisneb selles, et nende tegevuse tagajärjel saab krüptoraha, aga samas jääb oluliseks ka nende osalemine plokiahela võrgus. Selles võrgus osalevad serverid on vajalikud plokiahela toimimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Sisuliselt on plokiahelad hajutatud andmebaasid, millesse võib igaüks kokkulepitud viisil informatsiooni talletada.

FAKTIKAST

Mis on krüptovaluuta?

-Krüptovaluuta vääring on tagatud krüptograafiaga ehk matemaatikaga.

-Kõige paremini saab krüptoraha illustreerida bitcoin'iga, mis töötab plokiahela tehnoloogial. Bitcoin'i väärtus on võrdeline kullastandardiga, mis tähendab, et mida suurem on nõudlus, seda suurem on ka bitcoin'i hind.

- Bitcoin'e saab kokku kaevandada 21 miljonit tükki. Praeguseks on neid kaevandatud ligi 17 miljonit. Mitu miljonit bitcoin’i arvatakse olevat igaveseks kadunud, sest omanikud on need failid kas ära kaotanud või paroolid ära unustanud. Sarnaselt kullaga, mis saab kunagi maapõuest otsa, kaevandatakse ära tulevikus ka viimane bitcoin'i osak.

-Bitcoin'i loojal Satoshi Nakamotol, kes võib olla kas inimene või inimgrupp, arvatakse olevat ligi miljon bitcoin'i.

-Erinevalt kulla kaevandamisest toimub bitcoin'i kaevandamine arvutite kaudu. Kasutatakse ära arvutite jõudlust, millega lahendatakse keerukaid matemaatilisi ülesandeid, ja vastutasuks arvuti kasutamise ning elektrienergia tarbimise eest premeeritakse kaevandajat bitcoin'idega.

-Samal ajal kinnitatakse kaevandamisega kõik süsteemis tehtavad ülekanded plokiahelasse, mis on avalik ja kõigile nähtav, ainult et isikute nimede asemel on seal nähtaval kasutaja «krüptorahakoti» avalikud võtmed

-Krüptovaluutasid on aga tuhandeid ja plaanides investeerida nendesse, tasub alati meeles pidada, et kõiki oma mune ei tasu ühte korvi paigutada.

-Maksu- ja tolliamet on seisukohal, et saadud bitcoin'id tuleb deklareerida oma tuludeklaratsioonis ümberarvutatuna eurodeks. Tulude deklareerimiseks tuleb võtta bitcoin'i kurss, mida tehingupooled ise tehingu tegemisel kasutasid ja mis on leitav avalikest allikatest.

Allikas: Postimees