Pühade ajal niitis libedus inimesi jalust nii kalmistul kui tänavatel

«Jõulupühad möödusid traumapunktis töiselt,» teatas Tartu ülikooli kliinikumi avalike suhete juht Kristi Tael.

Jõululaupäevast, 24. detsembrist 26. detsembri viimaste minutiteni pöördus traumakabinetti 159 abivajajat, neist 50 vajasid arstide abi 24. detsembril.

Pühade ajal traumapunktis käinud 159 patsiendist 62 vajasid abi libedusest tingitud kukkumise pärast, jõululaupäeval oli libeduse tõttu kukkunuid 11.

Haiglaravile suunati 24.–26. detsembril 15 haiget, kuid Kristi Taela sõnul pole nende kõigi puhul põhjuseks jääl või lumel kukkumine.

Pauluse kalmistu teed olid jõululaupäeva pärastlõunal tõesti libedad, eriti ohtlik oli peavärava vana trepp. «Seekord läks tõesti halvasti, see oli tööõnnetus, palume väga vabandust kõigi ees,» ütles Tartu linna asutuse Kalmistu juht Enn Veenpere.

Pauluse kalmistu peavärav. | FOTO: Kristjan Teedema

Surnuaia teed olid libedad mitme halva asja kokkusattumise tõttu. «Pauluse kalmistul on meil väga kogenud ülevaataja, aga seekord prognoosis ta ilma ja olukorda valesti,» selgitas Enn Veenpere. «Laupäeval, 23. detsembril oli kõik korras, aga jõululaupäeva lõunast ilm muutus ja kalmistu teed läksid väga kiiresti libedaks. Siis oli aga juba hilja suurte masinatega teid liivatama minna. Surnuaed oli inimesi täis, nende vahel ei saanud seda tööd teha. Esimese jõulupüha hommikul liivatati kõik teed ära.»

Tartu kalmistutel on kokku 68 kilomeetrit kõnniteid. Enn Veenpere sõnul on kalmistute töötajad edaspidi valvsamad. «Aastavahetuse prognoosi järgi ei tohiks teed libedad olla, küll võivad need olla aga väga märjad ja porised,» ütles ta.