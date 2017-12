Froome ja Sky tiim siplevad piinapingis

Rattaportaal Cyclingtips valgustas telgitaguseid, kuidas neljakordse Tour de France’i tšempioni Froome’i dopinguasi avalikkuse ette jõudis ja mis on skandaalsele uudisele järgnenud.

Meeskonna tulevik kaalukausil

«Võitnud tänavu Touri ja Vuelta, valmistus Froome koos Sky meeskonnaga teatama, et püüab järgmisel aastal uut kuldset duublit: sedapuhku Touril ja Girol. Keegi pole viimase kahe kümnendi jooksul seesuguseks saavutuseks suuteline olnud ning mõnigi spets on selle võimatuks ristinud,» kirjutab artikli autor Shane Stokes.

Aga just siis, 13. detsembri esimestel tundidel, kärgatas pomm, jätkab Stokes. Froome’i kodumaa üks juhtivaid ajalehti The Guardian avaldas pika ja põhjaliku loo, mille sisu võttis kokku pealkiri: «Chris Froome peab pärast põrumist dopingukontrollis võitlust oma karjääri päästmise nimel.»

Materjali kogumisel tegid The Guardiani ajakirjanikud Sean Ingle ja Martha Kelner koostööd Prantsusmaa väljaande Le Monde’i kolleegidega. Kelner selgitab, mis hakkas juhtuma pärast seda, kui laekus info, et ühest Vueltal Froome’ilt võetud uriiniproovist avastati lubatust poole rohkem astmaravimi salbutamooli jälgi.

«Algne teave tuli mitmest allikast ja jättis kohe väga tõetruu mulje. Meie esimene ülesanne oli teada saada, millal kõnealune proov võeti ja millal Froome ise sellest teada sai,» alustab Kelner loo lahtikerimist.

Ta märgib, et veel enne saaga avalikustamist sekkus Sky meeskond. «Nad saatsid meile teate ja juba kuus minutit hiljem avaldasid selle tervele maailmale. Kes ajakirjandusest vähegi midagi jagab, teab, et nii lühikese ajaga on võimatu sedavõrd tundlikku lugu uueks kirjutada. Arvestades, et andsime neile võimaluse juhtunut selgitada, ei olnud minu arvates kuigi tark, et nad valisid kommenteerimiseks taolise mooduse.»

The Guardiani ajakirjanik nimetab Team Skyd «tohutult suureks organisatsiooniks, mis saab kasutada igakülgset rahalist, õiguslikku ja teaduslikku tuge». Kelner mõistab täielikult, et Froome’i tööandja üritab nii ennast kui ratturit päästa, kuid lisab: «Oletan, et Sky ei olnud uueks löögiks valmis. Samuti oletan, et nad ei oodanud halva analüütilise leiu ilmsikstulekut. Mainekahju on ilmselge.»

Kelner meenutas seejuures Sky tiimipealiku Dave Brailsfordi 2011. aastal öeldud kaht tänases valguses tähendusrikast lauset: «Meie filosoofia näeb ette puhta jalgrattaspordi tutvustamise eesrindel püsimist. Kui see ei õnnestu, lahkun.» Kelner lisas: «Mistahes vormis süüdijäämine nüüdses loos tähendab minu silmis Team Sky lõppu. Nad saavad sellest ka ise aru ja panevad sestap kõik munad ühte korvi.»

Kas ja kuidas karistatakse?

Loos kõlab ka hinnanguline kokkuvõte: kui Froome ei suuda tõendada, et erilise näidu on tinginud ta organismi mistahes omapära, teenib ta range karistuse. See peaks kindlasti tähendama Vuelta tiitlist, aga hiljem ilmselt ka võidetud eraldistardi MM-pronksist ilmajäämist. Samuti on löögi all Sky meeskondlik pronksmedal.

Tulevikuvaates ohustab Froome’i mõistagi võistluskeeld. Rattaspordi ajalugu tunneb kaht analoogi, aastatest 2007 ja 2014: Alessandro Petacchi eemaldati võistlusradadelt täpselt aastaks, Diego Ulissi üheksaks kuuks. Kui aga nende näidud olid vastavalt 1320 ja 1920 nanogrammi milliliitri kohta, siis Froome’il koguni 2000. Samas on kõigi sportlaste põhjendused ja kaitsetaktikad olnud erinevad.

