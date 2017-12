Suur aastalõpuintervjuu! Hando Runnel: minevikku saab ainult mäletada, mitte kunagi enam taastada

Milline näib teile elu Eesti Vabariigis 2017. aastal?

Kõigepealt soovin öelda, et olen end kogu elu samastanud sõjaeelse Eesti aja inimestega. See on minu identiteet ning kogu mu elu plaan on olnud sellele üles ehitatud. Ma ei elanud tollel ajastul küll eriti kaua, sest 1938. aasta lõpus sündinuna ei jäänud seda aega minu elulukku eriti palju. Kuid hingeeluliselt on see vundament, millele olen kogu aeg toetunud.

Kui püüan lapsepõlveaega nüüd täiskasvanuna tagantjärele mõtestada, siis jõuan tõdemuseni, et mina, kes ma olen sündinud novembri lõpus, olen sigitatud veebruari lõpus, otsekui Eesti Vabariigi aastapäeva puhul. Mis tähendab, et nõukogude keeles öelduna olen ma «kahtlane element». Minu hoiakute peamine vundament on olnud eesti rahva ning eestlaste rahvusriigi vastu alates 1940. aastast toime pandud ülekohus, mida sunniti hiljem unustama.

Teiselt poolt kujundas minu eluhoiakuid lapsepõlves kogetud suhe maaeluga. Elades külas ning vaadates inimesi ja sealseid olusid, tekkis teatud ilmavaade. Iga taime, mis oli põllule külvatud, nimetati seal «kultuuriks». Et see «kultuur» kosuks, tuli hävitada umbrohtu. Lapsed võtsid ohaka torkerauad ja käisid ohakaid tõrjumas ning vikatiga Rakvere raipeid niitmas. Kuid ega umbrohu juured kadunud, need jäid ikka maasse elama.

Tänapäeval ei juleta enam rääkida oma rahvuskultuurist ning võõrkultuuride olluseid imbub nii palju sisse. See on demokraatia tõlgenduse puudulikkus. Sellega purustatakse oma olemine ja väikese rahvuse põhi ning kultuuriline olemine. Peaaegu kõik, mis ilmub siia piiri tagant, on justkui kultuurtaimele võõras ja vaenulik umbrohi põllul, mida tuleb piirata ning vaos hoida.

Minu lapsepõlvest päranduseks saadud arusaam maailma asjadest ütleb, et me liigume rahvusena väga kiiresti iseenese ärakaotamise poole. Miks küll? Mitte keegi ei rõhu meid eriti. Aga see väikerahva ajaloos ära ehmatatud hingeelu lööb välja: oleme nii alandlikud ning arvame, et peaasi, et teistel oleks võimalik elada. Kui juba Tartu Ülikool ütleb, et oleme küll rahvusülikool, ent teaduse tegemine käib meil võõrkeeles, siis… Üleminek võõrkeelele toimub kuidagi väga lihtsalt ning valutult… Aga ikkagi, ka 2017. aasta Eesti on minu isamaa.

Hando Runnel 2003. aastal Tallinnas Siim Kallaselt riigi elutööpreemiat kätte saamas. | FOTO: Kalev Lilleorg / SL Õhtuleht

Teie 1988. aastal ilmunud luulekogus «Laulud eestiaegsetele meestele» leiduvad sellised värsiread: «Pilkane pimedus, varaste valgus, / Isamaa, mis on sust saanud ses talgus, / kus on me kuningad, kes on me juhid, / kes kõik need keelekandjad ja nuhid? / – Orjad, kus me oleme?» Kuidas te suhtute meie rahva ja riigi praegustesse juhtidesse?

Meil on olnud ja on praegugi juhte, keda nende raskes töös hindad, aidatagi tahaks, kui oskaks… Samas on parteide ja ebademokraatliku valimiskorra abil tõusnud riiki juhtima ning kujundama väga palju selliseid inimesi, kellel ei ole riigimehetarkust; kellel puuduvad teadmised riigist kui masinast, tema funktsioneerimise seaduspäradest. Bürokraatia õilmitseb.