Tõnu Lehtsaar: esmatähtis on tagada ülikooli rahulik järjepidevus

Professor Lehtsaar, usuteaduskonna endise dekaani ja juhatajana oli teil Volli Kalmuga palju suhtlemist. Milline oli rektor Kalm inimesena?

Minul oli temaga väga usaldav ja asjalik suhe. See algas 1996. aastal, kui mina olin usuteaduskonna dekaani kohusetäitja, tema toonase bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan. Hakkasime dekaanidena suhtlema ning oleme alati hästi läbi saanud.

Mulle jäävad professor Kalmust parimad mälestused. Meie mõlema elus oli ka mingeid keerulisi hetki, kus rääkisime teineteisega nelja silma all nagu mees mehega.

Mida üldse tähendab ühele nii suurele organisatsioonile, nagu seda on Tartu ülikool, ootamatult juhita jäämine? Alustas ju Volli Kalm alles poole aasta eest oma teist ametiaega rektorina.

See tähendab katsumust ja konkreetsel juhul tähendab see ka leina. Kõik need erakorralised koosolekud, mis on olnud, on kantud leinameeleolust, sest Volli Kalmu lahkumine oli ootamatu, meie kõigi jaoks seletamatu. Ta oli hea rektor. Nii et see on šokijärgne seisund, milles ülikoolina praegu oleme.

Ülikooli akadeemiline sekretär Andres Soosaar ütles pühapäeval, et vastasite rektoraadi ettepanekule rektori kohusetäitjaks kandideerida kohe positiivselt. Mis asjaoludel ettepanekuga nõustusite?

See käis selles mõttes väga kiirest, et mulle mõtlemisaega ei antud. Helistati rektoraadist ja öeldi, et telefon on valjuhääldi peal, rektoraadi poolt oled meie ühine kandidaat kohusetäitjaks sina, mis sa ütled, Tõnu? Ning ma vastasin jaatavalt.

Kui helistatakse ja öeldakse, et meil ei ole juhti, aga rektoraadi ühine kandidaat oled sina, siis peab olema kas mingi surmatõbi või ülikaalukad argumendid, et sellel tasemel ettepanekust loobuda.

Kui laupäeva hommikul tuli sõnum Volli Kalmu surma kohta, käis mul korra mõte peast läbi, et nüüd on ju vaja uut juhti ja see juht saab olla kohusetäitja, aga iseennast ei positsioneerinud ma kuidagi. Mu professorileping on peatatud, tegutsen ülikooli töötajate nõustaja-kaplanina. Mulle see töö väga meeldib, see on väga hästi käima läinud, ma näen ülikooli inimlikul tasandil. Sinna see mõte jäi, aga alateadlikult oli see mul olemas.

Kui helistatakse ja öeldakse, et meil ei ole juhti, aga rektoraadi ühine kandidaat oled sina, siis peab olema kas mingi surmatõbi või ülikaalukad argumendid, et sellel tasemel ettepanekust loobuda. Minu elukorralduse paiskab see muidugi segamini, aga ütleme nii, et õhtuti tahan ma ikka kalal käia.

Aga ma olen väga tänulik selle suure toetuse eest, mida näidati minu suhtes üles nii rektoraadis kui senatis. See tuli mulle üllatusena ja ma ei oskagi seda lõpuni seletada. Nagu ütlesin ka oma sõnavõtus senati ees: olen lihtne proletaarset päritolu inimene.

Esimest korda olite rektori kohusetäitja kümne aasta eest. Tookord valiti teid sellesse ametisse pärast ebaõnnestunud rektorivalimisi. Kuidas te toonast ja praegust situatsiooni võrdleksite?