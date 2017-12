Elva vald meelitab elanikke suure sünnitoetuse ja väikse lasteaiatasuga

Uue sünnitoetusega põrutas Elva vald ka Tartu linnast mööda. Tartu linnas makstakse pere esimese ja teise lapse sündimise korral toetust 512 eurot ning seda makstakse kolmes osas: 64 eurot lapse sünni registreerimisel, 128 eurot lapse aastaseks saamisel ning viimane osa 320 eurot lapse kaheaastaseks saamisel. Seda juhul, kui vähemalt üks lapsevanem ning laps on selle aja jooksul Tartu linna elanikeregistris kirjas.

Kõikidele võrdselt

«Eks see meie mõte oligi, et siin vallas elavad pered end meie elanikeks registreeriks. Seni on paljud siin elavad noored pered end Tartu linna sisse kirjutanud, et saada suuremat sünnitoetust, kuid nüüd maksame lapse sünni puhul Tartu linnast enam toetust,» märkis Elva abivallavanem Marika Saar.

Seni maksis kõige suuremat sünnitoetust Elva vallaks ühinenud omavalitsustest Konguta vald, kus sünnitoetus oli 450 eurot. Kõige suurem sünnitoetuse kasv Elva vallaks ühinenud omavalitsustes on Palupera vallas, kus seni oli sünnitoetus 300 eurot.

Siiski maksab Elva vald 550 euro suurust sünnitoetust hoolimata asjaolust, mitmes laps perre sünnib. Seevastu Tartu linnas suureneb sünnitoetus kolme või enama lapsega peredel. Kolmanda lapse eest maksab Tartu linn 640 euro suurust toetust.

Mitmekordne vahe

Teiseks Elva valla eeliseks Tartu linna ees peab Marika Saar märkimisväärselt väiksemat lasteaiakohatasu. Praegu on Elva vallas suurim kohatasu Elva linnas – 40 eurot, Tartu linnas on kohatasu juba nüüd ligi 70 eurot.

Uues Elva vallas pole veel kõikides lasteaedades kohatasu ühtlustatud, kuid selle kallal asutakse Elva vallavalitsuses tööle uuel aastal.

«Praegu on Elva vallas madalaima ja kõrgeima kohatasu vahe mitmekordne. Kui Elva linnas on see 40 eurot, siis näiteks Aakre lasteaias vaid kuus eurot,» märkis Elva abivallavanem.

Ka kaalub Elva vallavalitsus võimalust lasteaedade kohatasud ühtlustada selliselt, et kõige suurem, Elva linna lasteaiatasu külmutatakse või vähendatakse, et väiksemates lasteaedades poleks kohatasu tõus hüppeline.