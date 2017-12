Vilepuhuja advokaat läks ROKiga tülli

BBC vahendab Waldeni süüdistust, nagu oleks Venemaa asunud vasturünnakule, nõudes ROKilt kulisside taga Rodtšenkovi väljaandmist. Moskva dopingulabori kunagine juht põgenes kaks aastat tagasi USAsse ja on endiselt avalikkuse eest peidus. «Kui Venemaa soov läbi läheb, ootavad doktor Rodtšenkovi ees piinamine ja surm,» ei hoidnud Walden olukorda kirjeldades värve kokku. ROK aga ei vaevu Waldeni sõnul Rodtšenkovi kaitseks väikest sõrmegi liigutama. Seetõttu ähvardab Walden, et olukorra püsimisel ei pruugi tema klient enam ametivõimudele lisatunnistusi anda.

Venemaal dopinguskandaali uuriv komisjon on avalikult kinnitanud, et palub USA-lt Rodtšenkovi väljaandmist. «Venemaa teab, et ROK plaanib spordiarbitraažis doktor Rodtšenkovi tunnistusele toetuda. Kümned Venemaa sportlased on enda võistluskeelu just sinna edasi kaevanud. Muidugi tahaksid venelased teda vaigistada ja tal tunnistuse andmise võimatuks muuta,» märkis Walden.

«ROK peab tegutsema. Soovisin nende ametnikega kohtuda, tegin ettepanekuid, kuidas nad saaksid doktor Rodtšenkovile peetava jahi lõpetada... Mulle öeldi otsesõnu, et ROK ei võta selle nõiajahi asjus Venemaa vastu midagi ette,» kurtis ta.

ROK eitas Waldeni süüdistusi kategooriliselt, märkides, et on tegelenud Rodtšenkovile erilise kaitse otsimisega. Samas rõhutati, et olümpiakomitee võimuses pole füüsiliselt tunnistajate turvalisust tagada. «Tegime koostööd WADAga, kes kirjutas Venemaa spordiministrile ja Venemaa olümpiakomiteele, tegemaks neile selgeks, et härra Rodtšenko väärib kaitset. ROKi advokaadid on pidevas suhtluses härra Rodtšenkovi advokaatidega ja me pole kordagi dialoogist keeldunud.»