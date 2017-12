Mereakadeemia sai saja-aastase viivitusega tornikellad

Siiani ehtisid kellatorni kellade mulaažid, sest projektiga ette nähtud kellad ei jõudnudki kunagi kellatorni. Mereakadeemia asub Tallinnas Kopli poolsaare tipus üle saja-aastase ajalooga endises Vene-Balti laevatehase peahoones. Ajalooliste fotode põhjal on teada, et kui 1914. aastal hoone ehitus lõpule jõudis, polnud planeeritud tornikellasid veel paigaldatud.

«Teada on ka, et kellamehhanismid jõudsid sama aasta sügiseks küll Koplisse, kuid sõjaolukorra tõttu jäid need torni paigaldamata ja evakueeriti hoopis Taganrogi,» rääkis TTÜ pressiesindaja Krõõt Nõges. «1980. aastatel hoone restaureerimise käigus maaliti aga tornikellade mulaažid.»

«Me oleme senini ikka nalja visanud, et meie maja tornikell näitab õiget aega kaks korda päevas, kuna tegu oli kella mulaažiga,» lausus Mereakadeemia direktor Roomet Leiger.

Taastatud kellade kujundusel on lähtutud algsest, 1912. aastal tehtud projektist. Kellad on nelja ilmakaarde, pimedal ajal valgustatud ja löövad hommikust kuni õhtul kella 22ni.