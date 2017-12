Haigestumised laastavad Eesti suusakoondist

Kui Kilbi mittestartimine oli juba paar päeva teada, siis eile tehti samasugune otsus ka Ränkeli kohta. «Markol oli enne jõule tervisega probleeme. Raido oli jõulude ajal neli päeva selline kahtlane – päris haige ei olnud, aga trenni ei saanud teha. Me ei taha enne olümpiat suuri riske võtta,» selgitas Team Haanja peatreener Anti Saarepuu.

Kuna mõlemal mehel on olümpiakoht kindel, siis oli otsuse tegemine lihtne. Vastasel korral käitunuks nad Saarepuu sõnul ehk teistmoodi. «Otsustasime, et ainult ühe sprindi pärast pole mõtet sinna sõita ning et teisel sprindil osaleda, tuleks sõita kaks korda 15 kilomeetrit,» ütles Saarepuu.

Kui algul oli plaanis Tour de Skil startida nelja sportlasega, siis pärast Ränkeli loobumist kedagi asemele ei otsita ning stardis on kolm suusatajat. Keegi kolmest aga tuuri lõpuni ei sõida. «Veerpalu ja Koll sõidavad neli või viis etappi, Tammjärv sõidab kaasa kuni eelviimase etapini,» avaldas Saarepuu.

Kõige suuremad ootused Tour de Ski eel ongi Tammjärvel, kes sõitis Davosis 15 km vabatehnikasõidus välja 13. koha. «Karel on oma FIS-punkte kõvasti parandanud ning soovib seda kindlasti veel teha. Tal on mõnes tagaajamises hea võimalus tulemust teha, mida ta ka kindlasti tegema läheb,» ütles Saarepuu.

Eesti suusakoondise peatreeneri kohusetäitjal Jaanus Teppanil suuri ootusi Eesti sportlastele Tour de Skil ei ole. «Praegu on toimunud treeningtöö ja Eesti olud pole väga head olnud. Nende jaoks on Tour de Ski pigem headesse oludesse saamine,» ütles Teppan.

Haigusest paranevad Ränkel ja Kilp jäävad aga Tour de Ski ajaks harjutama Haanjasse, et valmistuda Eesti meistrivõistlusteks. Kui juba praegu kehvad kodused suusaolud veelgi halvenevad, sõidavad sportlased kuhugi, kus on lumi.