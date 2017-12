Tartu Ülikooli senat nimetas rektori kohusetäitjaks Tõnu Lehtsaare

Tartu Ülikooli nõukogu esimees Ruth Oltjer ütles, et Lehtsaar tõestas end väga hea juhina juba kümne aasta eest, kui oli pool aastat rektori kohusetäitja. «Ta teab, kuidas see töö käib, ning kuna ta on ka ülikooli nõukogu liige, on ta kursis kõikide suundadega, kuhu ülikool liigub ning millised plaanid on. Me tahame olla jätkusuutlikud ja selles koha pealt on ta hea valik,» märkis Oltjer.

Ta lisas, et Lehtsaar on rahulik, stabiilne ja edasivaatav inimene ning väga hea tasakaalustajana sobib praegu ideaalselt asendama laupäeval ootamatult surnud Volli Kalmu.

Tõnu Lehtsaar ütles, et kindlasti pole tal plaanis hakata läbi viima mingeid suuri muudatusi, tema põhilisteks ülesanneteks on tagada ülikooli stabiilne toimimine ja tuua majja uus rektor. «Minu eesmärgiks on rahulik järjepidevus,» rõhutas ta.

Rektori kohusetäitja saab vastavalt ülikooli põhikirjale ametis olla kuni ühe aasta. Millal toimuvad uued rektorivalimised, pole praegu veel selge. Otsus tehakse Ruth Oltjeri sõnul jaanuaris.