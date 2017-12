Talvise koolivaheaja laagrites saab nii kokata kui ka maiustustest kodulinna ehitada

Kohe pärast pühi alustas koolivaheaja üritusi Lille maja, kus tegevust pakutakse noortele alates 5. klassist selle nädala kolmel päeval ja uuel aastal 2. jaanuarist.

Kokkamine meeldib

Noortetuba on Lille majas avatud keskpäevast. Kõige enam toovad noorsootöötaja Kristiin Vingi sõnul huvilisi kohale kokkamisega seotud üritused. Seda ka eile, kui noortekeskuses said noored küpsetada ja kaunistada ilmselt selle aasta viimaseid piparkooke.

Koolivaheaega keskusesse veetma tulnud Mart Reiniku kooli õpilane Lizette Sibul ja Luunja keskkooli õpilane Grete Kull tõdesid, et Lille majas on nad kooli ajal peaaegu igapäevased külalised. Pärast pühi otsustasid nad vaheaega noortekeskusesse veetma tulla seepärast, et kodus pole mitte midagi teha.

Täna ollakse Lille tänaval samuti kokkamislainel: küpsetada saab õunu ja šokolaadiga banaane. Homme aga valatakse õnnetina.

Enamasti algavad koolivaheaja programmid laste- ja noorteasutustes tuleva aasta alguses. Uue aasta teisel päeval alustab näiteks Eesti põllumajandusmuuseumis konksukool. See tähendab, et huvilised saavad sepa käe all ise midagi valmis meisterdada.

Huvikoolis Minikool saavad lapsed tuleval nädalal ise meisterdada Tartu linna magusa maketi.

Aasta alguses korraldab linnalaagrit Veski tänava huvikool Minikool. Talvisesse linnalaagrisse oodatakse vaheaega veetma 7–12-aastaseid lapsi. Minikooli eestvedaja Merle Luug rääkis, et laagris on kavas tutvustada lastele kohalikke toiduainetootjaid. Samuti on lootust, et külla tuleb mõni näitleja, lastekirjanik ja loomasõber oma lemmikuga.

Kolmapäeval saavad lapsed aga teha ise Tartu linna magusa maketi. «Meile kingiti raekoja moodi maja ja selle ümber oleks vaja teha kesklinna makett. Ise küpsetavad ja ehitavad oma fantaasiaga maju,» rääkis Luug. Ta lisas, et magusa maketi tegemine võetakse videosse, mida saab pärast vaadata.

Päkapikkude otsimine

Teiste hulgas pakuvad jaanuari esimesel nädalal tegevust jääajakeskus ja ülikooli loodusmuuseum.

Jääajakeskuses korraldatakse näiteks mitmesuguseid pühade ärasaatmisega seotud üritusi. Tuleval kolmapäeval ja nädalavahetusel saab seal osa päkapikujahist koos mammutiga. Nimelt on mammut keskusesse kaotanud ära oma sõbrad päkapikud ja vajab abilisi, kes aitaksid nad üles leida. Neljapäeval ja reedel saab keskuse mängukoopas kuulata lugusid elust ürgajal, samuti näha ja kogeda, kuidas ürgajal talvel elati.

TÜ loodusmuuseum ootab aga järgmisel kolmapäeval 7–14-aastaseid lapsi uurima, mida teevad Eesti metsloomad talvel ning kes on punane panda. Reedesel huvipäeval õpitakse üheskoos aga tundma looduslikke ehtekivisid ja nende päritolu.